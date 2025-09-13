FacebookTwitterYoutubeInstagram
आयुर्वेद में खूबसूरती का 'किंग' क्यों माना जाता है नाग केसर, चमक उठता है चेहरा!

ATM से पैसे निकलते वक्त कैश अटक जाए तो न हों परेशान, इन आसान तरीकों से मिलेगा रिफंड

BAN vs SL Highlights: श्रीलंका ने बांग्लादेश को करवाया 'नागिन डांस', 6 विकेट से जीता एशिया कप 2025 का पहला मैच

T20I स्पेल में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय भी मौजूद

वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले जरूर जान लें यह अपडेट, श्राइन बोर्ड ने दी बड़ी जानकारी

Shweta Tiwari ने Maroon साड़ी में दिखाईं दिलकश अदाएं, फैंस हुए मुरीद, जानें कितनी है Saree की कीमत

Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे

किम जोंग उन ने पार कर दी हद! नार्थ कोरिया में विदेशी TV शो देखने वालों को मिलेगी फांसी की सजा

UPI पर ये लोग कर सकेंगे 10,00,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से पहले जान लें यूजर्स

Rashifal 14 September 2025: आज इन राशियों को मिलेगा धनलाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

BAN vs SL Highlights: श्रीलंका ने बांग्लादेश को करवाया 'नागिन डांस', 6 विकेट से जीता एशिया कप 2025 का पहला मैच

बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला खेला जा रहा है. दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला खेल रही थी, जिसमें श्रीलंका ने 6 विकेट से बाजी मार ली है. आइए जानते हैं कि मैच में क्या क्या हुआ है.

मोहम्मद साबिर | Sep 13, 2025, 11:26 PM IST

1.श्रीलंका को मिला था 140 रनों का लक्ष्य

श्रीलंका को मिला था 140 रनों का लक्ष्य
1

बांग्लादेश ने श्रीलंका को 140 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए टीम ने महज 13 रनों पर ही अपना विकेट गंवा दिया था. लेकिन उसके बाद पथुम निसांका और कामिल मिश्रा के बीच दूसरे विकेट के लिए 95 रनों की पार्टनरशिप हुई है. निसांका ने 50 रन बनाए, जबकि मिशारा ने नाबाद 46 रनों की पारी खेली. 
 

2.15 ओवर से पहले जीता मैच

15 ओवर से पहले जीता मैच
2

140 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 14.4 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर टारगेट चेज कर लिया और एशिया कप 2025 का अपना मैच जीत लिया है. टीम के लिए पथुम निसांका 50, कुसल मेंडिस 3, कामिल मिश्रा नाबाद 46, कुसल परेरा 9, दासुन शनाका 1 और चरिथ असालंका ने नाबाद 10 रन बनाए हैं. 
 

3.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
3

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच में सबसे ज्यादा विकेट वानिंदु हसरंगा ने विकेट लिए हैं. उन्होंने कुल 2 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा नुवान तुषारा और दुश्मंथ चमीरा ने 1-1 विकेट लिया है. बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन ने 2 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीम हसन शाकिब ने 1-1 विकेट अपने नाम किया है. 
 

4.ऐसी रही श्रीलंका की पारी

ऐसी रही श्रीलंका की पारी
4

बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए काफी खराब शुरुआत की. टीम ने बिना खाता खोले ही अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद 11 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवा दिया था. हालंकि 53 रनों पर टीम के 5 विकेट गिर गए थे. लेकिन उसके बाद जाकिर अली ने नाबाद 41 और शमीम हुसैन ने नाबाद 42 रनों की पारी खेली और दोनों के बीच 86 रनों की पार्टनरशिप हुई. उसके बाद टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 139 रन बोर्ड पर लगाए.  
 

5.दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
5

बांग्लादेश- परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तंज़ीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान.

श्रीलंका- पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना और नुवान तुषारा.
 

