BAN vs SL Highlights: श्रीलंका ने बांग्लादेश को करवाया 'नागिन डांस', 6 विकेट से जीता एशिया कप 2025 का पहला मैच

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 13, 2025, 11:26 PM IST
1.श्रीलंका को मिला था 140 रनों का लक्ष्य
बांग्लादेश ने श्रीलंका को 140 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए टीम ने महज 13 रनों पर ही अपना विकेट गंवा दिया था. लेकिन उसके बाद पथुम निसांका और कामिल मिश्रा के बीच दूसरे विकेट के लिए 95 रनों की पार्टनरशिप हुई है. निसांका ने 50 रन बनाए, जबकि मिशारा ने नाबाद 46 रनों की पारी खेली.
2.15 ओवर से पहले जीता मैच
140 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 14.4 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर टारगेट चेज कर लिया और एशिया कप 2025 का अपना मैच जीत लिया है. टीम के लिए पथुम निसांका 50, कुसल मेंडिस 3, कामिल मिश्रा नाबाद 46, कुसल परेरा 9, दासुन शनाका 1 और चरिथ असालंका ने नाबाद 10 रन बनाए हैं.
3.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच में सबसे ज्यादा विकेट वानिंदु हसरंगा ने विकेट लिए हैं. उन्होंने कुल 2 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा नुवान तुषारा और दुश्मंथ चमीरा ने 1-1 विकेट लिया है. बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन ने 2 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीम हसन शाकिब ने 1-1 विकेट अपने नाम किया है.
4.ऐसी रही श्रीलंका की पारी
बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए काफी खराब शुरुआत की. टीम ने बिना खाता खोले ही अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद 11 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवा दिया था. हालंकि 53 रनों पर टीम के 5 विकेट गिर गए थे. लेकिन उसके बाद जाकिर अली ने नाबाद 41 और शमीम हुसैन ने नाबाद 42 रनों की पारी खेली और दोनों के बीच 86 रनों की पार्टनरशिप हुई. उसके बाद टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 139 रन बोर्ड पर लगाए.
5.दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
बांग्लादेश- परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तंज़ीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान.
श्रीलंका- पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना और नुवान तुषारा.