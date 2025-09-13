BAN vs SL Highlights: श्रीलंका ने बांग्लादेश को करवाया 'नागिन डांस', 6 विकेट से जीता एशिया कप 2025 का पहला मैच

4 . ऐसी रही श्रीलंका की पारी

बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए काफी खराब शुरुआत की. टीम ने बिना खाता खोले ही अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद 11 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवा दिया था. हालंकि 53 रनों पर टीम के 5 विकेट गिर गए थे. लेकिन उसके बाद जाकिर अली ने नाबाद 41 और शमीम हुसैन ने नाबाद 42 रनों की पारी खेली और दोनों के बीच 86 रनों की पार्टनरशिप हुई. उसके बाद टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 139 रन बोर्ड पर लगाए.

