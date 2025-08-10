AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

3 . AUS vs SA T20 हेड टू हेड

3

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट के इतिहास में अब तक 26 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियाने 18 मैच और अफ्रीका ने 8 मुकाबले अपने नाम किए हैं. आंकड़ों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है.

