क्रिकेट

AUS vs SA 1st T20 Dream11 Prediction: हेड या मार्करम किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला रविवार को खेला जाना है. इस मैच के लिए आप यहां से अपनी परफेक्ट ड्रीम 11 टीम बना सकते हैं और अपना कप्तान-उपकप्तान भी चुन सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 07, 2025, 11:21 PM IST

1.कब और कहां खेला जाएगा AUS vs SA 1st T20?

कब और कहां खेला जाएगा AUS vs SA 1st T20?
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला 10 अगस्त को टीआयओ स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 2.45 बजे खेला जाएगा. 
 

2.AUS vs SA 1st T20 ड्रीम 11 टीम

AUS vs SA 1st T20 ड्रीम 11 टीम
ट्रेविस हेड (कप्तान), एडन मार्करम (उपकप्तान), जोश इंग्लिश (विकेटकीपर), मिचेल मार्श, टिम डेविड, डेवाल्ड ब्रेविस, रस्सी वैल डेर ड्यूसन, रियाल रेकल्टन , कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और जोश हेजलवुड.
 

3.AUS vs SA T20 हेड टू हेड

AUS vs SA T20 हेड टू हेड
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 17 मैच जीते हैं. वहीं साउथ अफ्रीका केवल 8 मैच जीत पाया है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा अफ्रीका पर भारी नजर आ रहा है. 
 

4.ऑस्ट्रेलिया का फुल स्क्वाड

ऑस्ट्रेलिया का फुल स्क्वाड
कैमरून ग्रीम, मिचेल मार्श (कप्तान), टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मैट शॉर्ट, मिचेल ओवन, जोश इंग्लिश, एडम जम्पा, बेन द्वाराहुसि, जोश हेजलवुड, मैथ्यू कुहनेमैन, नेथन एलिस और सीन एबॉट. 
 

5.साउथ अफ्रीका का फुल स्क्वाड

साउथ अफ्रीका का फुल स्क्वाड
कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, रस्सी वैल डेर ड्यूसेन, एडन मार्करम (कप्तान) , जॉर्ज लिंडे, सेनुरन मुथुसामी, लुआन ड्रे प्रीटोरियस, रियाल रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, कगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नांद्रे बर्गर, नकाबा पीटर और प्रीनेलन सब्रेन.
 

