आपकी कुंडली आपको बताती है कि कौन है आपका मित्र, इन लोगों पर कर सकते हैं भरोसा
Fatty Liver Signs: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं फैटी लिवर होने का संकेत, अनदेखी करना जान पर पड़ सकता है भारी
मोदी-शाह के 'मास्टरस्ट्रोक' से India Alliance को झटका, क्या राहुल गांधी की दोस्ती में फूट पड़ेगी?
कौन हैं सीपी राधाकृष्णन? जिन्हें एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है
क्या एक आम आदमी को मिल सकती है पुलिस प्रोटेक्शन? जानें क्या है नियम
AUS vs SA 1st ODI Dream11 Prediction: मार्करम या मार्श किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 Smartphones, देखें आपका फोन लिस्ट में या नहीं
'एक हाथ में छाता तो दूसरे में पानी की बोतल...' लंदन की सड़कों पर कैजुअल लुक में नजर आए विराट-अनुष्का, Video Viral
Indian Railway: रेलवे परीक्षा कैंडिडेट्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब इन रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
Rashifal 18 August 2025: कर्क और तुला वालों के बनेंगे काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 17, 2025, 11:16 PM IST
1.कब और कहां खेला जाएगा AUS vs SA 1st ODI?
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला केर्न्स के कैजली स्टेडियम में 19 अगस्त को खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार मंगलवार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा.
2.AUS vs SA 1st ODI की ड्रीम 11 टीम
एडन मार्करम (कप्तान), मिचेल मार्श (उपकप्तान), टेम्बा बावुमा, कॉर्बिन बॉश, ट्रिस्टन स्टब्स, कैमरून ग्रीम, ट्रेविस हेड (विकेटकीपर), मियान मल्डर, कगिसो रबाडा, जोश हेजलवुड और एडम जम्पा.
3.AUS vs SA वनडे हेड टू हेड
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 110 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 51 मैच जीते हैं. वहीं साउथ अफ्रीका ने 55 मुकाबले अपने नाम किए हैं. इसके अलावा 3 मैच टाई रहे हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा है. आंकड़ों गवाही दे रहे हैं कि अफ्रीका का वनडे में ऑस्ट्रेलिया पर पलड़ा भारी है.
4.वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम
मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मार्नस लाबुशेन, लांस मॉरिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट और एडम जम्पा.
5.वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम
टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, टोनी डी जोरजी, एडेन मार्कराम, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, वियान मुल्डर, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स और प्रेनेलन सुब्रायन.