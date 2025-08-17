AUS vs SA 1st ODI Dream11 Prediction: मार्करम या मार्श किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

3 . AUS vs SA वनडे हेड टू हेड

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 110 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 51 मैच जीते हैं. वहीं साउथ अफ्रीका ने 55 मुकाबले अपने नाम किए हैं. इसके अलावा 3 मैच टाई रहे हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा है. आंकड़ों गवाही दे रहे हैं कि अफ्रीका का वनडे में ऑस्ट्रेलिया पर पलड़ा भारी है.

