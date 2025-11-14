Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम

1 . जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 80 पारियों में 13 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम कर लिए हैं और पहले पायदान पर विराजमान हो गए हैं. इस लिस्ट में बुमराह के अलावा कोई भी एक्टिव गेंदबाज शामिल नहीं है.

