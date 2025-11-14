FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?

धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?

Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम

Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम

Premanand Maharaj: हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट

हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट

HomePhotos

क्रिकेट

Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम

साउथ अफ्रीका के खिलाप 5 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया है और सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा बार पंजा खोलने वाले गेंदबाज बन गए हैं. आज आपको सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाजों की लिस्ट दिखाने जा रहे हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 14, 2025, 04:44 PM IST

1.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
1

जसप्रीत बुमराह ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 80 पारियों में 13 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम कर लिए हैं और पहले पायदान पर विराजमान हो गए हैं. इस लिस्ट में बुमराह के अलावा कोई भी एक्टिव गेंदबाज शामिल नहीं है. 
 

Advertisement

2.वसीम अकरम

वसीम अकरम
2

पाकिस्तान के वसीम अकरम ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 75 पारियों में 12 बार पंजा खोला था और वो दूसरे पायदान पर हैं. 
 

3.कपिल देव

कपिल देव
3

भारत के कपिल देव ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 111 पारियों में 11 बार 5 विकेट हॉल चटकाया था. 
 

4.वकार यूनुस

वकार यूनुस
4

पाकिस्तान के वकार यूनुस ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 74 पारियों में 9 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था. 
 

TRENDING NOW

5.इमरान खान

इमरान खान
5

पाकिस्तान के इमरान खान ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 61 पारियों में 8 बार पंजा खोला था. 
 

6.जहीर खान

जहीर खान
6

भारत के जहीर खान ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 102 पारियों में 8 बार ही पारी में 5 विकेट लिए हैं. 
 

7.शोएब अख्तर

शोएब अख्तर
7

पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 36 पारियों में 8 बार ये कारनामा किया है और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.  
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी
Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण
Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण
IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला
IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला
IND vs SA 1st Test: जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, तोड़ा वसीम-शमी का रिकॉर्ड
IND vs SA 1st Test: जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, तोड़ा वसीम-शमी का रिकॉर्ड
Bihar Election Result: सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दबदबा, 5 सीटों पर आगे
Bihar Election Result: सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दबदबा, 6 सीटों पर आगे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?
धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?
Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम
Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम
Premanand Maharaj: हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट
हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट
बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले टॉप 5 मुख्यमंत्री कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं CM नीतीश कुमार
बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले टॉप 5 मुख्यमंत्री कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं CM नीतीश कुमार
Mokama Election Result 2025: कौन था वो नेता जिसने 25 साल पहले अनंत सिंह के किले को किया ध्वस्त
Mokama Election Result 2025: कौन था वो नेता जिसने 25 साल पहले अनंत सिंह के किले को किया ध्वस्त
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE