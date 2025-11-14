Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 14, 2025, 04:44 PM IST
1.जसप्रीत बुमराह
जसप्रीत बुमराह ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 80 पारियों में 13 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम कर लिए हैं और पहले पायदान पर विराजमान हो गए हैं. इस लिस्ट में बुमराह के अलावा कोई भी एक्टिव गेंदबाज शामिल नहीं है.
2.वसीम अकरम
पाकिस्तान के वसीम अकरम ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 75 पारियों में 12 बार पंजा खोला था और वो दूसरे पायदान पर हैं.
3.कपिल देव
भारत के कपिल देव ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 111 पारियों में 11 बार 5 विकेट हॉल चटकाया था.
4.वकार यूनुस
पाकिस्तान के वकार यूनुस ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 74 पारियों में 9 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था.
5.इमरान खान
पाकिस्तान के इमरान खान ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 61 पारियों में 8 बार पंजा खोला था.
6.जहीर खान
भारत के जहीर खान ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 102 पारियों में 8 बार ही पारी में 5 विकेट लिए हैं.
7.शोएब अख्तर
पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने सेना देशों के खिलाफ टेस्ट की 36 पारियों में 8 बार ये कारनामा किया है और लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.