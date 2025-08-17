भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 Smartphones, देखें आपका फोन लिस्ट में या नहीं
'एक हाथ में छाता तो दूसरे में पानी की बोतल...' लंदन की सड़कों पर कैजुअल लुक में नजर आए विराट-अनुष्का, Video Viral
Indian Railway: रेलवे परीक्षा कैंडिडेट्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब इन रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
Rashifal 18 August 2025: कर्क और तुला वालों के बनेंगे काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कितने पढ़े लिखे हैं CP Radhakrishnan? जिन्हें NDA ने देश का अगला उपराष्ट्रपति पद के लिए बनाया है अपना उम्मीदवार
भारत या श्रीलंका, किसने जीता है सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? यहां देखें पूरी लिस्ट
टेस्ट इतिहास के 5 सबसे महंगे ओवर, इस गेंदबाज ने जड़े थे 35 रन
NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया
कहीं आपकी प्राइवेसी खतरे में तो नहीं? होटल रूम में ऐसे पकड़ें हिडन कैमरा
टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 17, 2025, 08:32 PM IST
1.कब से शुरू होगा एशिया कप 2025?
एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान हो गया है. टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा. पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हॉग कॉग के बीच खेला जाएगा.
2.भारत या श्रीलंका किसने जीता सबसे ज्यादा खिताब?
एशिया कप साल 1984 से खेला जा रहा है, जिसका अब 17वां संस्करण खेला जाएगा. एशिया कप के इतिहास में अब तक 16 संस्करण खेले गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय क्रिकेट टीम ने मुकाबले जीते हैं. वहीं इस मामले में श्रीलंका दूसरे नंबर पर है.
3.टीम इंडिया ने कितने जीते खिताब?
भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप का पहला संस्करण यानी 1984 में खिताब जीता था. उसके बाद 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में कुल 8 एशिया कप के खिताब जीते हैं.
4.श्रीलंका
श्रीलंका ने एशिया कप में अब तक 6 खिताब अपने नाम किए हैं. टीम ने 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 और 2022 में खिताब अपने नाम किया था.
5.पाकिस्तान
हालांकि पाकिस्तान की टीम इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के अलावा अभी तक कोई भी टीम एशिया कप का खिताब नहीं जीत पाई है. पाकिस्तान ने 2000 और 2012 में दो बार खिताब जीता है.