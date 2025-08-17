भारत या श्रीलंका, किसने जीता है सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? यहां देखें पूरी लिस्ट

2 . भारत या श्रीलंका किसने जीता सबसे ज्यादा खिताब?

एशिया कप साल 1984 से खेला जा रहा है, जिसका अब 17वां संस्करण खेला जाएगा. एशिया कप के इतिहास में अब तक 16 संस्करण खेले गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय क्रिकेट टीम ने मुकाबले जीते हैं. वहीं इस मामले में श्रीलंका दूसरे नंबर पर है.

