एशिया कप पहली बार खेलने वाले 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारत के लिए बन सकते हैं खतरा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 18, 2025, 10:33 PM IST
1.सईम अयूब
पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज सईम अयूब एशिया कप 2025 में पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं. अयूब पहली बार एशिया कप खेलने वाले हैं और टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं.
2.हसन नवाज
पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी हसन नवाज निचले क्रम पर विस्फोटक बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं. वो भी पहली बार एशिया कप खेलने वाले हैं.
3.साहिबजादा फरहान
साहिबजादा फरहान ओपनिंग और मीडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं. ऐसे में अगर वो भी प्लेइंग इलेवन 11 का हिस्सा होंगे, तो वो पहली बार एशिया कप खेलेंगे.
4.मोहम्मद हारिस
पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस पहली बार एशिया कप खेलने वाले हैं. ऐसे में वो भी टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं.
5.अबरार अहमद
अबरार अहमद भी इस लिस्ट में शामिल हैं. वो भी पहली बार एशिया कप खेलने वाले हैं. हालांकि वो अपनी फिरकी से भारतीय बल्लेबाजों के नाक में दम कर सकते हैं.