Asia Cup 2025 Live Streaming: कब और कहां देखें एशिया कप 2025 के मुकाबले, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 07, 2025, 10:15 PM IST
1.कब शुरू होगा एशिया कप 2025?
एशिया कप 2025 की शुरुआत दो दिन बाद यानी मंगलवार 9 सितंबर को होगी. वहीं इसका फाइनल 28 सितंबर से खेला जाना है.
2.कहां खेला जाएगा एशिया कप 2025?
एशिया कप 2025 की मेजबानी यूएई कर रहा है. टूर्नामेंट के सभी मैच दुबई और अबु धाबी में खेले जाएंगे.
3.कहां होगी एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग?
एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.
4.टीवी पर कहां देख सकते हैं एशिया कप 2025?
एशिया कप 2025 को टीवी पर स्टार स्पोर्टस चैनल पर होगी. आप यहां टूर्नामेंट के मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं.
5.एशिया कप में इन 8 टीमों ने लिया हिस्सा
एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, हॉगकॉग और यूएई की टीमों ने लिया हिस्सा लिया है.