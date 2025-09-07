FacebookTwitterYoutubeInstagram
ट्रायल में पूरी तरह कारगर रही रूस की कैंसर वैक्सीन, जानें मरीजों के लिए कब होगी उपलब्ध

Asia Cup 2025 Live Streaming: कब और कहां देखें एशिया कप 2025 के मुकाबले, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल्स

Hockey Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, फाइनल में साउथ कोरिया को रौंदा

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में ये 6 बल्लेबाज करेंगे धांसू प्रदर्शन, लिस्ट में दो भारतीय का नाम

एलन मस्क ने क्यों रखा अपनी कंपनी का नाम Tesla? जानें क्या होता है इसका मतलब

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में धमाल मचाएंगे ये 6 गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन प्लेयर्स का नाम

Cancer Vaccine: रूस ने आखिरकार बना ही डाला कैंसर का टीका, प्रीक्लिनिकल टेस्ट से कैंसर खत्म करने की जगी उम्मीद

Rashifal 6 September 2025: मिथुन और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

US: टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप से मिले जेसन मिलर, जानें भारत सरकार से उनका क्या है कनेक्शन

'बेटी के लिए तो सरकारी दामाद ही लाऊंगा..' आखिर क्यों पेरेंट्स स्टार्टअप सीईओ से बेहतर सरकारी कर्मचारी को मानते हैं?

Asia Cup 2025 Live Streaming: कब और कहां देखें एशिया कप 2025 के मुकाबले, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल्स

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है और पहला मैच अफगानिस्तान और हॉगकॉग के बीच खेला जाएगा. आज हम आपको बताएंगे कि एशिया कप 2025 के सभी मैच कब और कहां लाइव देख सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी.

मोहम्मद साबिर | Sep 07, 2025, 10:15 PM IST

1.कब शुरू होगा एशिया कप 2025?

1

एशिया कप 2025 की शुरुआत दो दिन बाद यानी मंगलवार 9 सितंबर को होगी. वहीं इसका फाइनल 28 सितंबर से खेला जाना है. 
 

2.कहां खेला जाएगा एशिया कप 2025?

2

एशिया कप 2025 की मेजबानी यूएई कर रहा है. टूर्नामेंट के सभी मैच दुबई और अबु धाबी में खेले जाएंगे. 
 

3.कहां होगी एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग?

3

एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.
 

4.टीवी पर कहां देख सकते हैं एशिया कप 2025?

4

एशिया कप 2025 को टीवी पर स्टार स्पोर्टस चैनल पर होगी. आप यहां टूर्नामेंट के मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं. 
 

5.एशिया कप में इन 8 टीमों ने लिया हिस्सा

5

एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, हॉगकॉग और यूएई की टीमों ने लिया हिस्सा लिया है.
 

