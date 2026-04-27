Arshdeep Singh या Samreen Kaur कौन है ज्यादा अमीर? जानें क्रिकेटर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड के पास है कितनी संपत्ति

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 27, 2026, 08:23 PM IST
1.कौन है अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड?
जम्मू-कश्मीर की रहने वाली समरीन कौर का जन्म 7 सितंबर 1999 में हुआ था. लेकिन समरीन ने अपनी पढ़ाई-लिखाई पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज से की हुई है. समरीन ने साल 2018 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, जिसके बाद वो खूब चर्चा में आ गई थीं. उसके बाद समरीन ने मॉडलिंग की और कई म्यूजिक वीडियो में काम भी किया. इतना ही नहीं, समरनी ने कई वेब सीरीज और फिल्मों में भी काम किया है.
2.बेहद खूबसूरत हैं समरीन कौर
अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर की खूबसूरती की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. फैंस भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. समरनी कौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं, जिसपर खूब व्यूज और लाइक आते हैं.
3.अर्शदीप या समरीन कौन है ज्यादा अमीर?
अर्शदीप सिंह और समरीन कौर बिल्कुल अलग-अलग प्रोफेशनल से आते हैं. अर्शदीप सिंह की कमाई की बात करें, तो उन्हें बीसीसीआई से सैलरी मिलती है और साथ ही वो आईपीएल से करोड़ों रुपये कमाते हैं. इसके अलावा अर्शदीप विज्ञापन, ब्रांड प्रोमेशन से भी तगड़ी कमाई करते हैं. वहीं समरीन भी अच्छी खासी कमाई करती हैं. वो फिल्म, वेब सीरीज, गाने, मॉडलिंग और विज्ञापन से पैसा कमाती हैं.
4.कितनी है अर्शदीप की कुल नेटवर्थ?
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की नेटवर्थ 45 करोड़ रुपये बताई जा रही है. आईपीएलमें पंजाब किंग्स ने उन्हें 18 करोड़ रुपये में खरीदा था. वहीं बीसीसीआई उन्हें 1 करोड़ रुपये सैलरी देती है. इसके अलावा उन्हें मैच फीस भी मिलती है.
5.समरनी कौर की कुल नेटवर्थ?
अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर भी अच्छी खासी कमाई करती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वो एक प्रोजेक्ट के 5 से 10 लाख रुपये लेती हैं. वहीं उनकी कुल संपत्ति 15 करोड़ रुपये है.