Arshdeep Singh या Samreen Kaur कौन है ज्यादा अमीर? जानें क्रिकेटर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड के पास है कितनी संपत्ति

1 . कौन है अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड?

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जम्मू-कश्मीर की रहने वाली समरीन कौर का जन्म 7 सितंबर 1999 में हुआ था. लेकिन समरीन ने अपनी पढ़ाई-लिखाई पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज से की हुई है. समरीन ने साल 2018 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, जिसके बाद वो खूब चर्चा में आ गई थीं. उसके बाद समरीन ने मॉडलिंग की और कई म्यूजिक वीडियो में काम भी किया. इतना ही नहीं, समरनी ने कई वेब सीरीज और फिल्मों में भी काम किया है.

