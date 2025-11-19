Arjun Tendulkar salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 19, 2025, 06:57 PM IST
1.लखनऊ ने मुंबई से अर्जुन को किया ट्रेड
लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस से अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड कर लिया है. अर्जुन पिछले कई सालों से एमआई फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं. लेकिन इस बार एमआई ने उन्हें अपनी टीम से बाहर कर दिया है. हालांकि अर्जुन को एलएसजी के रूप में नई टीम भी मिल गई है और इस बार उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा मुकाबले खेले पाए.
2.आईपीएल 2026 में कितनी होगी अर्जुन की सैलरी?
गोवा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस से ट्रेड किया है. यानी आईपीएल 2026 में भी अर्जुन की सैलरी 30 लाख रुपये ही होगी.
3.अब तक आईपीएल से कितनी कर चुके हैं कमाई?
साल 2021 आईपीएल नीलामी में मुंबई इंडियंस ने अर्जुल तेंदुलकर को 20 लाख रुपये में खरीदा था. लेकिन लगभग दो साल तक उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिल पाया. हालांकि साल 2023 में एमआई ने उन्हें डेब्यू का मौका दिया था. वहीं अब तक अर्जुन आईपीएल से 1.4 करोड़ रुपये कमा चुके हैं.
4.आईपीएल कितने मुकाबले खेल चुके हैं अर्जुन?
अर्जुन तेंदुलकर ने साल 2023 में डेब्यू किया और उस सीजन कुल 4 मुकाबले खेले थे. अर्जुन ने उस दौरान करीब 10 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें केवल 3 विकेट ही ले सके थे. उसके बाद 2024 में केवल एक मुकाबला खेल पाए. इस सीजन अर्जुन को 2.2 ओवर गेंदबाजी की और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिल सका.
5.क्या है ट्रेड का नियम?
ट्रेड के नियमों के अनुसार, जब कोई खिलाड़ी 'ऑल-कैश डील' में ट्रेड होता है, तो उसका मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट मूल्य ही नई फ्रेंचाइजी में ट्रांसफर होता है. अर्जुन को मुंबई इंडियंस ने IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में भी ₹30 लाख में खरीदा था और इसी राशि पर लखनऊ ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है. उनकी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.