Arjun Tendulkar salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया

1 . लखनऊ ने मुंबई से अर्जुन को किया ट्रेड

लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस से अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड कर लिया है. अर्जुन पिछले कई सालों से एमआई फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं. लेकिन इस बार एमआई ने उन्हें अपनी टीम से बाहर कर दिया है. हालांकि अर्जुन को एलएसजी के रूप में नई टीम भी मिल गई है और इस बार उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा मुकाबले खेले पाए.

