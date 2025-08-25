उपराष्ट्रपति चुनाव में क्यों मुद्दा बन रहा सलवा जुडूम, बी सुदर्शन रेड्डी से इसका क्या है कनेक्शन?
लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शु्क्ला का डिप्टी CM ने किया स्वागत, CM योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात, मिला 'अनोखा गिफ्ट'
Asia Cup 2025: PCB चैयरमैन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा
Greater Noida Nikki Murder Case: निक्की मर्डर केस में जेठ और ससुर गिरफ्तार, दहेज हत्या को लेकर खोले कई बड़े राज
पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश
Premanand Ji Maharaj: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज को चुनौती, संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं
पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप
ED की रेड से बचने के लिए दीवार कूद भागे TMC विधायक, खेत में दौड़ते वक्त हुए गिरफ्तार
ICSI Result June 2025: आईसीएसआई ने जारी किया icsi.edu पर सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें किसने किया टॉप
यूक्रेन के लिए कैसी रहेगी अमेरिका समर्थित सुरक्षा गारंटी, क्या होगा असर?
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 25, 2025, 03:04 PM IST
1.ऑनलाइन गेमिंग बिल से हुआ ड्रीम11 को नुकसान
ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल पास होने के बाद ड्रीम 11 और बीसीसीआई की डील खत्म हो गई है. दरअसल, इस बिल में रीयल-टाइम में ज्यादा पैसा कमाने के लिए पैसे खर्च करना पड़ता है, वो सभी ऐप बैन होंगे.
2.कब लागू होगा प्रतिबंध?
नए बिल के बाद सरकार जल्द ही एक्शन में नजर आएगी. दरअसल, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इस बिल को मंजूरी मिल गई है. लेकिन अब केवल राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है. हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही इस तरह के सभी ऐपों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.
3.सहारा
बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सरशिप करने के बाद बुरे दिन देखने वाली कंपनी में सहारा ग्रुप का नाम टॉप पर है. 2001 से 2013 तक टीम इंडिया की जर्सी पर सहारा ने स्पॉन्सर किया. कंपनी ने 3 करोड़ निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ जुटाए थे, जिसके बाद सहारा को नियामक उल्लंघनों के लिए सेबी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राशि को जमा करने का आदेश दिया और फिर कोर्ट का फैसला न मानने के लिए चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि उनका निधन हो गया और अब निवेशक अपना पैसा वसूलने का प्रयास कर रहे हैं.
4.बायजू
बायजू के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. बीसीसीआई के साथ डील के बाद बायजू का भी बुरा हाल था. भुगतान में चूक, दिवालियापन याचिकाओं और नियामक जांच के कारण बुरा हाल था. क्रिकेट बोर्ड के साथ कोर्ट में अस्थायी समझौते के बाद भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था.
5.ड्रीम 11
ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में हुई थी और लगभग 18 साल बाद कंपनी को अस्तित्व बचाना पड़ रहा है. दरअसल, ऑनलाइन गेमिंग ऐप बिल पास होने के बाद टीम पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ 2023 से 2026 तक डील की थी, लेकिन बिल आने के बाद 2025 में ही डील खत्म कर दी है.