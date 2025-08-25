Twitter
Advertisement
Headlines

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्यों मुद्दा बन रहा सलवा जुडूम, बी सुदर्शन रेड्डी से इसका क्या है कनेक्शन?

लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शु्क्ला का डिप्टी CM ने किया स्वागत, CM योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात, मिला 'अनोखा गिफ्ट'

Asia Cup 2025: PCB चैयरमैन ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

Greater Noida Nikki Murder Case: निक्की मर्डर केस में जेठ और ससुर गिरफ्तार, दहेज हत्या को लेकर खोले कई बड़े राज

पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश

Premanand Ji Maharaj: जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रेमानंद महाराज को चुनौती, संस्कृत का एक श्लोक बोलकर दिखाएं

पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

ED की रेड से बचने के लिए दीवार कूद भागे TMC विधायक, खेत में दौड़ते वक्त हुए गिरफ्तार

ICSI Result June 2025: आईसीएसआई ने जारी किया icsi.edu पर सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें किसने किया टॉप

यूक्रेन के लिए कैसी रहेगी अमेरिका समर्थित सुरक्षा गारंटी, क्या होगा असर?  

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
उपराष्ट्रपति चुनाव में क्यों मुद्दा बन रहा सलवा जुडूम, बी सुदर्शन रेड्डी से इसका क्या है कनेक्शन?

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्यों मुद्दा बन रहा सलवा जुडूम, बी सुदर्शन रेड्डी से इसका क्या है कनेक्शन?

लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शु्क्ला का डिप्टी CM ने किया स्वागत, CM योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात, मिला 'अनोखा गिफ्ट'

लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शु्क्ला का डिप्टी CM ने किया स्वागत, CM योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात, मिला 'अनोखा गिफ्ट'

Greater Noida Nikki Murder Case: निक्की मर्डर केस में जेठ और ससुर गिरफ्तार, दहेज हत्या को लेकर खोले कई बड़े राज

निक्की मर्डर केस में जेठ और ससुर गिरफ्तार, दहेज हत्या को लेकर खोले कई बड़े राज

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट

ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट

Numerology: सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान 

सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान

HomePhotos

क्रिकेट

पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ हर कंपनी डील करना चाहती है. लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि बीसीसीआई के साथ किसी कंपनी ने डील की और उसका बुरा हाल चालू हो गया. आज हम आपको ऐसे ही कुछ कंपनियों के बारे में बताएंगे, जिसने स्पॉन्सरशिप साइन करने का बाद बुरा हाल देखा है.

मोहम्मद साबिर | Aug 25, 2025, 03:04 PM IST

1.ऑनलाइन गेमिंग बिल से हुआ ड्रीम11 को नुकसान

ऑनलाइन गेमिंग बिल से हुआ ड्रीम11 को नुकसान
1

ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल पास होने के बाद ड्रीम 11 और बीसीसीआई की डील खत्म हो गई है. दरअसल, इस बिल में रीयल-टाइम में ज्यादा पैसा कमाने के लिए पैसे खर्च करना पड़ता है, वो सभी ऐप बैन होंगे.  
 

Advertisement

2.कब लागू होगा प्रतिबंध?

कब लागू होगा प्रतिबंध?
2

नए बिल के बाद सरकार जल्द ही एक्शन में नजर आएगी. दरअसल, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इस बिल को मंजूरी मिल गई है. लेकिन अब केवल राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है. हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही इस तरह के सभी ऐपों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. 
 

3.सहारा

सहारा
3

बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सरशिप करने के बाद बुरे दिन देखने वाली कंपनी में सहारा ग्रुप का नाम टॉप पर है. 2001 से 2013 तक टीम इंडिया की जर्सी पर सहारा ने स्पॉन्सर किया. कंपनी ने 3 करोड़ निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ जुटाए थे, जिसके बाद सहारा को नियामक उल्लंघनों के लिए सेबी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राशि को जमा करने का आदेश दिया और फिर कोर्ट का फैसला न मानने के लिए चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि उनका निधन हो गया और अब निवेशक अपना पैसा वसूलने का प्रयास कर रहे हैं.
 

4.बायजू

बायजू
4

बायजू के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. बीसीसीआई के साथ डील के बाद बायजू का भी बुरा हाल था. भुगतान में चूक, दिवालियापन याचिकाओं और नियामक जांच के कारण बुरा हाल था. क्रिकेट बोर्ड के साथ कोर्ट में अस्थायी समझौते के बाद भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था. 
 

TRENDING NOW

5.ड्रीम 11

ड्रीम 11
5

ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में हुई थी और लगभग 18 साल बाद कंपनी को अस्तित्व बचाना पड़ रहा है. दरअसल, ऑनलाइन गेमिंग ऐप बिल पास होने के बाद टीम पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ 2023 से 2026 तक डील की थी, लेकिन बिल आने के बाद 2025 में ही डील खत्म कर दी है. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Mukesh Ambani या Gautam Adani नहीं, इस भारतीय बिजनेसमैन पर ठोका SEBI ने 50,00,000 रुपये का जुर्माना
Mukesh Ambani नहीं, इस भारतीय बिजनेसमैन पर लगा 50,00,000 रुपये का जुर्माना
TV के 'कृष्णा' को लगी गंभीर चोट, टूटी नाक की हड्डी, खुद बताया कैसी है हालत
TV के 'कृष्णा' को लगी गंभीर चोट, टूटी नाक की हड्डी, खुद बताया कैसी है हालत
Jammu and Kashmir Terror Attack: लगातार तीसरे दिन आतंकी हमला, श्रीनगर लाल चौक पर संडे बाजार में फेंका ग्रेनेड, 10 घायल
श्रीनगर में फिर टैरर अटैक, लाल चौक के संडे बाजार में ग्रेनेड ब्लास्ट में 10 घायल
IND vs NZ: रोहित शर्मा ने अब मानी गलती, बोले- मैं कप्तानी और बैटिंग दोनों में फेल हुआ
रोहित शर्मा ने अब मानी गलती, बोले- मैं कप्तानी और बैटिंग दोनों में फेल हुआ
'ये सीधा नहीं चल सकती क्या', पापा की फिल्म Singham Again देखने पहुंची Nysa Devgan, इस वजह से हो गईं ट्रोल
पापा की फिल्म Singham Again देखने पहुंची Nysa, इस वजह से हो गईं ट्रोल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप
पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप
ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट
ITC से लेकर Dream11 तक, BCCI ने अब तक इन कंपनियों से की है स्पॉन्सरशिप डील; यहां देखें पूरी लिस्ट
Numerology: सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान 
सास नहीं मां का रूप होती हैं इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं, बेटे से ज्यादा बहू पर छिड़ती हैं अपनी जान
पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास
पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास
PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance
PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE