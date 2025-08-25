पहले सहारा फिर बायजू और अब ड्रीम 11... हर बार टीम इंडिया के स्पॉन्सर का हुआ बुरा हाल, ये है सिर्फ संयोग या अभिशाप

3 . सहारा

3

बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सरशिप करने के बाद बुरे दिन देखने वाली कंपनी में सहारा ग्रुप का नाम टॉप पर है. 2001 से 2013 तक टीम इंडिया की जर्सी पर सहारा ने स्पॉन्सर किया. कंपनी ने 3 करोड़ निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ जुटाए थे, जिसके बाद सहारा को नियामक उल्लंघनों के लिए सेबी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राशि को जमा करने का आदेश दिया और फिर कोर्ट का फैसला न मानने के लिए चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि उनका निधन हो गया और अब निवेशक अपना पैसा वसूलने का प्रयास कर रहे हैं.

