पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास

5 . मोहम्मद शमी

5

दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. शमी ने साल 2023 में आखिरी टेस्ट खेला था और उन्हें अब दो साल हो गए हैं. 34 वर्षीय शमी के लिए फिटनेस सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. ऐसे में वो भी जल्द रिटायरमेंट ले सकते हैं और भारतीय फैंस का दिल तोड़ सकते हैं.

