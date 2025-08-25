Twitter
SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, अरविंद केजरीवाल बोले – 'खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है'

पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास

Dream11 और BCCI की डील खत्म! एशिया कप में बदली जाएगी टीम इंडिया की जर्सी; जानिए पूरा मामला

Ganesh Chaturthi 2025: इस दिन है गणेश चतुर्थी, जानें गणपति पूजा से लेकर स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त

Delhi Metro ने दी महंगी सवारी की 'सौगात', AAP ने कहा- 'BJP ने चुनाव के बाद हर वर्ग को परेशान किया'

PCOS से हैं परेशान तो गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स, इन्हें खाने से बढ़ सकती है Hormonal Imbalance

Uric Acid Remedy: इस चटनी की तासीर से कम होने लगेगा यूरिक एसिड, खोखली हो रही हड्डियों में आ जाएगी जान

झोपड़ी से लाल बत्ती तक सफर, मिलिए उस शख्स से जिसने 'संघर्ष की स्क्रिप्ट' पर लिखी सफलता की फिल्म

Ganesh Chaturthi 2025: घर में किस रंग की गणपति प्रतिमा स्थापित करना होता है शुभ? जानें गणेश जी स्थापना की विधि

Hartalika Teej Mehndi Design: हरतालिका तीज के दिन हाथों पर लगाएं खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

क्रिकेट

पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास

भारतीय क्रिकेट टीम दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इसी साल मई में टेस्ट से रिटायरमेंट ली थी. उसके बाद अब अगस्त में चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास ल लिया. आज हम आपको बताएंगे कि अब ये 5 खिलाड़ी भी संन्यास ले सकते हैं, जिससे भारतीय फैंस का दिल टूट सकता है.

मोहम्मद साबिर | Aug 25, 2025, 01:35 PM IST

1.अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे
1

दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. ऐसे में अगला नंबर उनका ही हो सकता है. जल्द ही रहाणे भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं. 
 

2.इशांत शर्मा

इशांत शर्मा
2

तेज गेंदबाज इशांत शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में है. इशांत भी टीम से कई सालों से बाहर हैं और ऐसे में वो भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं. 
 

3.उमेश यादव

उमेश यादव
3

तेज गेंदबाज उमेश यादव भी काफी सालों से टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए हैं. उमेश भी इस लिस्ट में शामिल और वो भी संन्यास लेने का फैसला कर सकते हैं.
 

4.भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार
4

स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. भुवनेश्वर काफी सालों से टीम इंडिया के लिए किसी भी फॉर्मेट में मैच नहीं खेल रहे हैं. ऐसे में वो भी संन्यास ले सकते हैं.
 

    5.मोहम्मद शमी

    मोहम्मद शमी
    5

    दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. शमी ने साल 2023 में आखिरी टेस्ट खेला था और उन्हें अब दो साल हो गए हैं. 34 वर्षीय शमी के लिए फिटनेस सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. ऐसे में वो भी जल्द रिटायरमेंट ले सकते हैं और भारतीय फैंस का दिल तोड़ सकते हैं. 
     

