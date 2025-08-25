पहले विराट-रोहित और पुजारा... एक बार फिर टूटेगा भारतीय फैंस का दिल, ये 5 खिलाड़ी ले सकते हैं संन्यास

SSC उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्म, अरविंद केजरीवाल बोले – 'खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है'
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 25, 2025, 01:35 PM IST
1.अजिंक्य रहाणे
दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. ऐसे में अगला नंबर उनका ही हो सकता है. जल्द ही रहाणे भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं.
2.इशांत शर्मा
तेज गेंदबाज इशांत शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में है. इशांत भी टीम से कई सालों से बाहर हैं और ऐसे में वो भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं.
3.उमेश यादव
तेज गेंदबाज उमेश यादव भी काफी सालों से टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए हैं. उमेश भी इस लिस्ट में शामिल और वो भी संन्यास लेने का फैसला कर सकते हैं.
4.भुवनेश्वर कुमार
स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. भुवनेश्वर काफी सालों से टीम इंडिया के लिए किसी भी फॉर्मेट में मैच नहीं खेल रहे हैं. ऐसे में वो भी संन्यास ले सकते हैं.
5.मोहम्मद शमी
दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. शमी ने साल 2023 में आखिरी टेस्ट खेला था और उन्हें अब दो साल हो गए हैं. 34 वर्षीय शमी के लिए फिटनेस सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. ऐसे में वो भी जल्द रिटायरमेंट ले सकते हैं और भारतीय फैंस का दिल तोड़ सकते हैं.