AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

1 . श्रीलंका को मिला था 170 रनों का लक्ष्य

1

श्रीलंका को अफगानिस्तान ने 170 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे श्रीलंका ने 18.4 ओवरों में पूरा कर लिया और 6 विकेट से अपने नाम कर लिया. टीम के लिए कुसल मेंडिस ने नाबाद 52 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कामिंडु मेंडिस नाबाद 26 रन बनाए. हालांकि कुसल परेरा 28 रन बनाए.

