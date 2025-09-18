FacebookTwitterYoutubeInstagram
राजस्थान SI भर्ती घोटाला: देवेश और शोभा राईका को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 5वीं रैंक आने पर खुली थी पोल

AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

99 रुपये से की बिजनेस की शुरुआत, आज 8 करोड़ रुपये का है टर्नओवर; तीन दोस्तो ने मिलकर मचाया धमाल

Rashifal 19 September 2025: आज इन राशियों के जातक सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

2030 तक इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं लाखों लोग, अभी से ध्यान देना है जरूरी

CJI बीआर गवई के किस बयान लेकर हो रहा विवाद, लोग क्यों कर रहे उनके खिलाफ महाभियोग की मांग? समझें

Indian Railway Ticket Rules: अगर खो जाए आपका ट्रेन टिकट, तो कैसे कर पाएंगे सफर? यहां जानिए क्या कहता है नियम

क्यों गैंगस्टर्स का 'क्रश' बन गई Turkish Zigana Pistols? Disha Patani के घर पर इसी से हुआ था हमला

Navratri Ghat Sthapna: मिट्टी, तांबा या पीतल, घट स्थापना के लिए कैसा कलश होना जरुरी? जानें नियम और सही दिशा

क्रिकेट

AFG vs SL Highlights: एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान, करो या मरो मुकाबले 6 विकेट से मिली हार

एशिया कप 2025 में 18 सितंबर को अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला अबु धाबी में खेला गया था. ये मैच अफगानिस्तान के लिए करो या मरो था, लेकिन टीम इसमें फेल हो गई है और 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

मोहम्मद साबिर | Sep 18, 2025, 11:37 PM IST

1.श्रीलंका को मिला था 170 रनों का लक्ष्य

श्रीलंका को मिला था 170 रनों का लक्ष्य
1

श्रीलंका को अफगानिस्तान ने 170 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे श्रीलंका ने 18.4 ओवरों में पूरा कर लिया और 6 विकेट से अपने नाम कर लिया. टीम के लिए कुसल मेंडिस ने नाबाद 52 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कामिंडु मेंडिस नाबाद 26 रन बनाए. हालांकि कुसल परेरा 28 रन बनाए. 
 

2.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
2

अफगानिस्तान और श्रीलंका मैच में नुवान तुषारा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा चमीरा, दुनिख वेल्लालागे और दासुन शनाका ने 1-1 विकेट लिए. अफगानिस्तान के लिए मुजीब, उमरजई, नबी और नूर अहमद ने 1-1 विकेट अपने नाम किया है. 
 

3.नबी की पारी पर मेंडिस ने फेरा पानी

नबी की पारी पर मेंडिस ने फेरा पानी
3

मोहम्मद नबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तूफानी पारी खेली. उन्होंने 22 गेंदों में 3 चौके और 6 छक्कों की मदद से 60 रन बनाए. लेकिन उनकी पारी पर कुसल मेंडिस ने पानी फेर दिया. कुसल ने 52 गेंदों में नाबाद 74 रन बनाकर जीत हासिल की.
 

4.अफगानिस्तान की ऐसी रही पारी

अफगानिस्तान की ऐसी रही पारी
4

अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए थे. टीम के लिए सबसे बड़ी पारी नबी ने 60 रनों की खेली. इसके अलावा जादरान ने 24, राशिद खान ने 24, सदीकउल्लाह ने 18 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 15 रन तक नहीं पहुंच सका. 
 

5.एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान

एशिया कप 2025 से बाहर हुई अफगानिस्तान
5

श्रीलंका के खिलाफ अफगानिस्तान के लिए करो या मरो मुकाबला था, लेकिन टीम इस अहम मैच में भी हार गई. टीम ने ग्रुप स्टेज में 3 मैचों में से केवल 1 जीत हासिल की, जिसकी वजह से टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. 
 

