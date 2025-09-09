FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया

iPhone 17 Launched: आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 से भी उड़ाया गर्दा, जानें फीचर्स और कीमत

Money Saving Tips: खेल-खेल में बचपन से ही डालें ये 5 आदतें, बच्चे बन जाएंगे फाइनेंशियली स्मार्ट

2 करोड़ की नौकरी पर मारी लात, फिर शुरू किया 1,000,00 लाख रुपये में बिजनेस; अब 264 करोड़ रुपये है टर्नओवर

How To Clean Tea Strainer: चाय की छन्नी साफ करने का ये है बेस्ट तरीका, नहीं पड़ेगा घिसना-रगड़ना

Vitamin E For Skin: स्किन पर विटामिन E लगाने का क्या है सही तरीका? जानें क्या हैं इसके फायदे

Rashifal 10 September 2025: कर्क और कन्या वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Vice President Of India: कौन हैं CP राधाकृष्णन? सांसद से उपराष्ट्रपति तक कैसा रहा राजनीतिक सफर

ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें किस स्थान पर हैं रोहित शर्मा

Vice President Salary: भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की कितनी होगी सैलरी? गाड़ी-बंगला के अलावा क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
How To Clean Tea Strainer: चाय की छन्नी साफ करने का ये है बेस्ट तरीका, नहीं पड़ेगा घिसना-रगड़ना

How To Clean Tea Strainer: चाय की छन्नी साफ करने का ये है बेस्ट तरीका, नहीं पड़ेगा घिसना-रगड़ना

Vitamin E For Skin: स्किन पर विटामिन E लगाने का क्या है सही तरीका? जानें क्या हैं इसके फायदे

Vitamin E For Skin: स्किन पर विटामिन E लगाने का क्या है सही तरीका? जानें क्या हैं इसके फायदे

Rashifal 10 September 2025: कर्क और कन्या वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया

AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया

iPhone 17 Launched: आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 से भी उड़ाया गर्दा, जानें फीचर्स और कीमत

iPhone 17 Launched: आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 से भी उड़ाया गर्दा, जानें फीचर्स और कीमत

Money Saving Tips: खेल-खेल में बचपन से ही डालें ये 5 आदतें, बच्चे बन जाएंगे फाइनेंशियली स्मार्ट

Money Saving Tips: खेल-खेल में बचपन से ही डालें ये 5 आदतें, बच्चे बन जाएंगे फाइनेंशियली स्मार्ट

HomePhotos

क्रिकेट

AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया

एशिया कप 2025 की शुरुआत हो गई है और इसका पहला मैच अफगानिस्तान और हॉगकॉग के बीच खेला गया था, जिसे अफगानिस्तान ने 94 रनों से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही अफगानियों ने एशिया कप की शुरुआत जीत के साथ की है.

मोहम्मद साबिर | Sep 09, 2025, 11:52 PM IST

1.हॉगकॉग नहीं चेज कर पाई टारगेट

हॉगकॉग नहीं चेज कर पाई टारगेट
1

हॉगकॉग के सामने 20 ओवरों में 189 रनों का लक्ष्य था और उनके सामने स्टार्स बॉलर थे. ऐसा बहुत मुश्किल ही था कि हॉगकॉग के खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ इस टारगेट को चेज कर पाएंगे और वैसा ही हुआ. हॉगकॉग ने 189 रनों की पीछा करते 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 94 रन ही बना सकी और 94 रनों से मुकाबला हार गई. टीम के लिए सबसे बड़ी पारी बाबर हयात ने 39 रनों की खेली. 
 

Advertisement

2.सिर्फ 20 गेंदों में ठोकी फिफ्टी

सिर्फ 20 गेंदों में ठोकी फिफ्टी
2

अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने हॉगकॉग के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी की है. इस दौरान उन्होंने टी20 इंटरनेशनल करियर की अपनी पहली फिफ्टी भी लगा ली. खासबात ये रही है कि उमरजई ने ये फिफ्टी केवल 20 गेंदों में ठोकी है. उन्होंने 21 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 53 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 252 से अधिक का रहा. 
 

3.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
3

हॉगकॉग के लिए आयुष शुक्ला और किंचित शाह ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा अतीक इकबाल और एहसान खान ने 1-1 विकेट चटकाया. वहीं अफगानिस्तान की ओर से फजलहक फारूकी और गुलाबदीन नायब ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. वहीं राशिद खान, अजमतुल्लाह उमरजई और नूर अहमद ने 1-1 विकेट झटका है. 
 

4.ऐसी रही अफगानिस्तान की पारी

ऐसी रही अफगानिस्तान की पारी
4

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था. इस दौरान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं गई और टीम ने 95 रनों पर अपने 4 विकेट खो दिए थे. लेकिन उसके बाद सदीकुल्लाह अटल ने 52 गेंदों में नाबाद 73 रनों की पारी खेली. इसके अलावा अजमतुल्लाह उमरजई ने 21 गेंदों में 53 रन बनाए. वहीं मोहम्मद नबी 33 रन बना सके. इस तरह टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 188 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. 
 

TRENDING NOW

5.यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
5

अफगानिस्तान- रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर और फजलहक फारूकी.

हॉगकॉग- जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमान रथ, कल्हण चल्लू, निजाकत खान, ऐजाज खान, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल और एहसान खान.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया
AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया
iPhone 17 Launched: आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 से भी उड़ाया गर्दा, जानें फीचर्स और कीमत
iPhone 17 Launched: आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 से भी उड़ाया गर्दा, जानें फीचर्स और कीमत
Money Saving Tips: खेल-खेल में बचपन से ही डालें ये 5 आदतें, बच्चे बन जाएंगे फाइनेंशियली स्मार्ट
Money Saving Tips: खेल-खेल में बचपन से ही डालें ये 5 आदतें, बच्चे बन जाएंगे फाइनेंशियली स्मार्ट
2 करोड़ की नौकरी पर मारी लात, फिर शुरू किया 1,000,00 लाख रुपये में बिजनेस; अब 264 करोड़ रुपये है टर्नओवर
2 करोड़ की नौकरी पर मारी लात, फिर शुरू किया 1,000,00 लाख रुपये में बिजनेस; अब 264 करोड़ रुपये है टर्नओवर
Vice President Of India: कौन हैं CP राधाकृष्णन? सांसद से उपराष्ट्रपति तक कैसा रहा राजनीतिक सफर
Vice President Of India: कौन हैं CP राधाकृष्णन? सांसद से उपराष्ट्रपति तक कैसा रहा राजनीतिक सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE