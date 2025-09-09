AFG vs HK Highlights: जीत से हुई अफगानिस्तान की एशिया कप शुरुआत, हॉगकॉग को 94 रनों से हराया
मोहम्मद साबिर | Sep 09, 2025, 11:52 PM IST
1.हॉगकॉग नहीं चेज कर पाई टारगेट
हॉगकॉग के सामने 20 ओवरों में 189 रनों का लक्ष्य था और उनके सामने स्टार्स बॉलर थे. ऐसा बहुत मुश्किल ही था कि हॉगकॉग के खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ इस टारगेट को चेज कर पाएंगे और वैसा ही हुआ. हॉगकॉग ने 189 रनों की पीछा करते 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 94 रन ही बना सकी और 94 रनों से मुकाबला हार गई. टीम के लिए सबसे बड़ी पारी बाबर हयात ने 39 रनों की खेली.
2.सिर्फ 20 गेंदों में ठोकी फिफ्टी
अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने हॉगकॉग के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी की है. इस दौरान उन्होंने टी20 इंटरनेशनल करियर की अपनी पहली फिफ्टी भी लगा ली. खासबात ये रही है कि उमरजई ने ये फिफ्टी केवल 20 गेंदों में ठोकी है. उन्होंने 21 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 53 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 252 से अधिक का रहा.
3.इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
हॉगकॉग के लिए आयुष शुक्ला और किंचित शाह ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा अतीक इकबाल और एहसान खान ने 1-1 विकेट चटकाया. वहीं अफगानिस्तान की ओर से फजलहक फारूकी और गुलाबदीन नायब ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. वहीं राशिद खान, अजमतुल्लाह उमरजई और नूर अहमद ने 1-1 विकेट झटका है.
4.ऐसी रही अफगानिस्तान की पारी
अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था. इस दौरान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं गई और टीम ने 95 रनों पर अपने 4 विकेट खो दिए थे. लेकिन उसके बाद सदीकुल्लाह अटल ने 52 गेंदों में नाबाद 73 रनों की पारी खेली. इसके अलावा अजमतुल्लाह उमरजई ने 21 गेंदों में 53 रन बनाए. वहीं मोहम्मद नबी 33 रन बना सके. इस तरह टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 188 रन बोर्ड पर लगा दिए थे.
5.यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
अफगानिस्तान- रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर और फजलहक फारूकी.
हॉगकॉग- जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमान रथ, कल्हण चल्लू, निजाकत खान, ऐजाज खान, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल और एहसान खान.