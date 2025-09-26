कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा
इस मिर्च को खाना सब के बस की बात नहीं, तीखी इनती कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम
क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज
Rashifal 27 September 2025: इन राशि के जातक आज सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Navratri Day 5 Puja Vidhi: नवरात्रि के पांचवे दिन ऐसे करें स्कंदमाता की पूजा, जानें विधि, भोग से लेकर बीज मंत्र और आरती
बेहद आलीशान है Abhishek Sharma का लग्जरी घर, देखें इनसाइड तस्वीरें; जानें कितनी है नेटवर्थ
Habits Of Sycophant: चापलूस लोगों की निशानी होती हैं ये 5 आदतें, इनसे दूर रहने में ही है भलाई
रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला
25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट
H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 26, 2025, 09:48 PM IST
1.अभिषेक शर्मा का अमृतसर वाला घर
अमृतसर के एक पॉश इलाके में स्थित उनका बंगला Modern, spacious and welcoming है. ये घर अभिषेक को लंबे क्रिकेट दौरों के बाद आराम देने के लिए डिजाइन किया गया है. माना जाता है कि घर की अनुमानित लागत कई करोड़ रुपये है, जो शैली और विलासिता दोनों को दर्शाती है.
2.बाहर से है बेहद खूबसूरत
एक काला स्लाइडिंग गेट आने वालों का स्वागत करता है. सामने के आंगन में हरे गमले वाले पौधे और एक क्लासिक लकड़ी और मेटल का झूला है, जो काफी गजब का मौहाल बनाता है.
3.घर में ही बनाया पवित्र स्थान
घर में एक समर्पित पूजा कक्ष है, जिसमें एक सफेद लकड़ी का मंदिर, सावधानीपूर्वक व्यवस्थित मूर्तियां और देवताओं की तस्वीरें हैं. ये अभिषेक के आध्यात्मिक पक्ष और पारिवारिक परंपराओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है.
4.काबिलेतारीफ है घर का इंटीरियर
घर के अंदरूनी हिस्सों को क्रीम, हल्के भूरे और हल्के पीले रंग में रंगा गया है. लकड़ी के दरवाजे और फर्नीचर से काम हुआ है, जबकि खुला लेआउट लिविंग रूम और रसोई को जोड़ता है, जिससे जगह बड़ी और खूबसूरत दिखती है. सोने की रंगत वाली इंटीरियर और हल्के पर्दे घर की खूबसूरती संतुलित करते हैं.
5.जानें क्या है नेटवर्थ और उनके पास कौनसी हैं कार-घड़ी?
उनके गैराज में टोयोटा इनोवा, बीएमडब्ल्यू 320डी, फॉर्च्यूनर, महिंद्रा थार और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ समेत लाजवाब कार कलेक्शन है. वो लगभग 14 लाख रुपये कीमत की काले और नीले बेजल वाली रोलेक्स भी पहनते हैं. आईपीएल की कमाई और इटंरनेशनल क्रिकेट के साथ उनकी कुल संपत्ति 12-15 करोड़ रुपये के बीच है.