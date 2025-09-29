अभिषेक शर्मा ने जीती SUV कार, Asia cup 2025 में इन खिलाड़ियों को मिला ये अवॉर्ड; देखें पूरी लिस्ट

महाराष्ट्र में 'I Love Muhammad' विवाद प्रदर्शन हुआ हिंसक, सड़क जाम करने पर पुलिस ने भांजी लाठी
मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 03:40 PM IST
1.Abhishek Sharma (अभिषेक शर्मा)
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 300 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा हैं. इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड मिला है. 15,000 US डॉलर के अलावा उन्हें एक SUV कार भी मिली है.
2.Tilak Varma (तिलक वर्मा)
पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में नाबाद 69 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया के अकेले दम पर जीत दिलाई, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला है. इसके अलावा फाइनल में मोस्ट सिक्सेस का भी अवॉर्ड मिला है.
3.Shivam Dube (शिवम दुबे)
वहीं शिवम दुबे ने भी फाइनल में दमदार पारी खेली और तिलक की मदद की थी. शिवम को इसके लिए गेमचेंजर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला है.
4.Kuldeep Yadav (कुलदीप यादव)
कुलदीप यादव को एशिया कप में दमदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. उन्हें मोस्ट वैल्यूड प्लेयर का खिताब मिला है. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 17 विकेट अपने नाम किए.
5.9वीं बार जीता खिताब
पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने जीत की हैट्रिक लगा दी और टूर्नामेंट अपने नाम किया. एशिया कप के इतिहास में भारत ने अब तक कुल 9 खिताब अपने नाम किए हैं.