क्रिकेट

IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम

IPL 2026 Auction: दुबई के अबू धाबी में 16 दिसंबर को हुई IPL 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन (Cameron Green) सबसे महंगे बिके. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. वहीं, इस नीलामी में मुस्लिम प्लेयर्स पर भी खूब पैसा बरसा.

रईश खान | Dec 16, 2025, 09:53 PM IST

1.मुस्तफिजुर रहमान

मुस्तफिजुर रहमान
1

आईपीएल 2026 नीलामी में कुल 8 मुस्लिम खिलाड़ियों को खरीदा गया. जिनमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान पर बोली लगी. रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 9.20 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये थी.

2.DC vs CSK के बीच हुआ टकराव

DC vs CSK के बीच हुआ टकराव
2

IPL ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को लेकर दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टकराव देखने को मिला. लेकिन दिल्ली 5.40 करोड़ के बाद पीछे हट गई. इसके बाद KKR की एंट्री हुई और 9.20 करोड़ में इस बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ लिया.

3.आकिब नबी डार

आकिब नबी डार
3

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार (Auqib Nabi Dar) पर आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने बड़ा दांव लगाया. 30 लाख रुपये के बेस प्राइस वाले इस खिलाड़ी को 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा.

4.अकील हुसैन

अकील हुसैन
4

वेस्टइंडीज के स्पिन ऑलराउंडर अकील हुसैन को IPL 2026 के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 2 करोड़ रुपये में अपनी टीम के साथ जोड़ा. उनका बेस प्राइस भी 2 करोड़ रुपये था. अकील ने अपने क्रिकेट करियर में 40 वनडे और 87 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.

5.3 साल बाद सरफराज खान की IPL में वापसी

3 साल बाद सरफराज खान की IPL में वापसी
5

टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान की तीन साल बाद आईपीएल में वापसी हो गई है. IPL 2026 ऑक्शन के पहले राउंड में वह अनसोल्ड रहे. लेकिन एक्सीलेटर राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर भरोसा जताते हुए 75 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ लिया. 2023 में वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे.

6.इन खिलाड़ियों पर भी लगा दांव

इन खिलाड़ियों पर भी लगा दांव
6

वहीं, अमन खान को 40 लाख रुपये में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ जोड़ा. मोहम्मद इजहार को 30 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस, साकिब हुसैन को 30 लाख रुपये में सनराइजर्स हैदराबाद और दानिश मालेवर को 30 लाख रुपये ने मुंबई इंडियंस ने खरीदा.

