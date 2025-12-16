IPL 2026 Auction में बिकने वाले 8 मुस्लिम खिलाड़ी, एक को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम

5 . 3 साल बाद सरफराज खान की IPL में वापसी

5

टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान की तीन साल बाद आईपीएल में वापसी हो गई है. IPL 2026 ऑक्शन के पहले राउंड में वह अनसोल्ड रहे. लेकिन एक्सीलेटर राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर भरोसा जताते हुए 75 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ लिया. 2023 में वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे.