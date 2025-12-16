IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 16, 2025, 05:24 PM IST
1.कार्तिक शर्मा
भारतीय युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को आईपीएल 2026 ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ का खरीदा है और वो पहले स्थान पर आ गए हैं.
2.प्रशांत वीर
भारतीय ऑलराउंडर प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा है.
3.आवेश खान
भारतीय गेंदबाज आवेश खान को 2022 में एलएसजी ने 10 करोड़ का बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी खरीदा था.
4.कृष्णप्पा गौतम
भारतीय खिलाड़ी कृष्णप्पा गौतम को सीएसके ने 2021 में 9.25 करोड़ रुपये में खरीदा था.
5.शाहरुख खान
भारतीय बल्लेबाज शाहरुख खान को पंजाब किंग्स ने 2022 में बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी 9 करोड़ रुपये में खरीदा था.
6.राहुल तेवतिया
भारतीय ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को गुजरात टाइटंस ने 2022 में 9 करोड़ का खरीदा था.
7.क्रुणाल पांड्या
इंडियन ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या को 2018 में मुंबई इंडियंस ने 8.80 करोड़ रुपये में खरीदा था.
8.आकिब नबी डार
भारतीय गेंदबाज आकिब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा है.