IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास

1 . कार्तिक शर्मा

भारतीय युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को आईपीएल 2026 ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ का खरीदा है और वो पहले स्थान पर आ गए हैं.

