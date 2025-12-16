FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

क्रिकेट

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास

आईपीएल 2026 ऑक्शन में भारतीय युवा खिलाड़ी कार्तिक कुमार, प्रशांत कुमार और आकिब नबी ने इतिहास रच दिया है. तीनों ही खिलाड़ी ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं. आप यहां टॉप-7 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 16, 2025, 05:24 PM IST

1.कार्तिक शर्मा

कार्तिक शर्मा
1

भारतीय युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को आईपीएल 2026 ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ का खरीदा है और वो पहले स्थान पर आ गए हैं. 
 

2.प्रशांत वीर

प्रशांत वीर
2

भारतीय ऑलराउंडर प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. 
 

3.आवेश खान

आवेश खान
3

भारतीय गेंदबाज आवेश खान को 2022 में एलएसजी ने 10 करोड़ का बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी खरीदा था. 
 

4.कृष्णप्पा गौतम

कृष्णप्पा गौतम
4

भारतीय खिलाड़ी कृष्णप्पा गौतम को सीएसके ने 2021 में 9.25 करोड़ रुपये में खरीदा था. 
 

5.शाहरुख खान

शाहरुख खान
5

भारतीय बल्लेबाज शाहरुख खान को पंजाब किंग्स ने 2022 में बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी 9 करोड़ रुपये में खरीदा था. 
 

6.राहुल तेवतिया

राहुल तेवतिया
6

भारतीय ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को गुजरात टाइटंस ने 2022 में 9 करोड़ का खरीदा था.  
 

7.क्रुणाल पांड्या

क्रुणाल पांड्या
7

इंडियन ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या को 2018 में मुंबई इंडियंस ने 8.80 करोड़ रुपये में खरीदा था. 
 

8.आकिब नबी डार

आकिब नबी डार
8

भारतीय गेंदबाज आकिब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा है. 
 

