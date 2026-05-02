IPL 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

1 . संजू सैमसन

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चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर संजू सैमसन का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. सैमसन ने अब तक 8 पारियों में दो शतक ठोक दिया हैं.

