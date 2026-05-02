IPL 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | May 02, 2026, 06:51 PM IST
1.संजू सैमसन
चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर संजू सैमसन का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. सैमसन ने अब तक 8 पारियों में दो शतक ठोक दिया हैं.
2.केएल राहुल
दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ओपनर केएल राहुल ने एक शतक लगाया है और 152 रनों की नाबाद पारी खेली थी.
3.अभिषेक शर्मा
सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने 135 रनों की पारी खेली थी.
4.रियान रिकल्टन
मुंबई इंडियंस के स्टार ओपनर रियान रिकल्टन ने 123 रनों की पारी खेली थी.
5.क्विंटन डिकॉक
मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 3 पारियों में एक शतक लगाया है. उन्होंने 112 रनों की पारी खेली खी.
6.वैभव सूर्यवंशी
राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनप वैभव सूर्यवंशी ने एक शतक लगाया है और 103 रनों की पारी खेली थी.
7.तिलक वर्मा
मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 101 रनों की शानदार पारी खेली थी.
8.साई सुदर्शन
गुजरात टाइटंस के ओपनर साई सुदर्शन ने एक शतक लगाया है और उन्होंने 100 रनों की पारी खेली थी.