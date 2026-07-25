T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

3 . भारतीय क्रिकेट टीम 2023

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टीम इंडिया ने साल 2023 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 बार 200 प्लस स्कोर किया है. इस लिस्ट में टीम इंडिया का नाम लगातार तीन बार और टॉप-3 में शामिल है.

