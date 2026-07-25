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T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

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क्रिकेट

T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में टीम इंडिया ने 200+ स्कोर बनाया है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने एक महारिकॉर्ड भी अपने नाम किया है. दरअसल, टीम इंडिया ने किसी एक साल में टी20 में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया है. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं, जिसने ये कारनामा किया है. 

मोहम्मद साबिर | Jul 25, 2026, 08:37 PM IST

1.भारतीय क्रिकेट टीम 2024

भारतीय क्रिकेट टीम 2024
1

भारतीय क्रिकेट टीम का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. टीम इंडिया ने साल 2024 में सबसे ज्यादा 9 बार 200 प्लस स्कोर किया था. 
 

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2.भारतीय क्रिकेट टीम 2026

भारतीय क्रिकेट टीम 2026
2

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में 200 स्कोर करते ही टीम इंडिया ने साल 2026 में 9वीं बार ये कारनामा किया है और अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. 
 

3.भारतीय क्रिकेट टीम 2023

भारतीय क्रिकेट टीम 2023
3

टीम इंडिया ने साल 2023 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 बार 200 प्लस स्कोर किया है. इस लिस्ट में टीम इंडिया का नाम लगातार तीन बार और टॉप-3 में शामिल है. 
 

4.इंग्लैंड क्रिकेट टीम 2022

इंग्लैंड क्रिकेट टीम 2022
4

इंग्लैंड की टीम ने साल 2022 में टी20 में 6 बार 200 प्लस स्कोर बनाया था, लेकिन उसके अगले साल यानी 2023 में टीम इंडिया ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था. 
 

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5.साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम 2022

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम 2022
5

साल 2022 में ही साउथ अफ्रीका ने टी20 में 6 बार 200 प्लस स्कोर बना हुआ है. 
 

6.वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
6

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने साल 2024 में 6 बार 200 प्लस स्कोर करने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है. 
 

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