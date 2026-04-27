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IPL के पावरप्ले में सबसे कम स्कोर बनाने वाली 6 टीमें, 6 ओवरों में 13 रन ही बना सकी ये टीम

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क्रिकेट

IPL के पावरप्ले में सबसे कम स्कोर बनाने वाली 6 टीमें, 6 ओवरों में 13 रन ही बना सकी ये टीम

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा है, इसमें डीसी 76 रनों पर सिमट गई और पावरप्ले का सबसे छोटा स्कोर बना दिया है. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल में किन टीमों ने पावरप्ले में सबसे कम स्कोर किया है.

मोहम्मद साबिर | Apr 27, 2026, 09:54 PM IST

1.दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
1

दिल्ली कैपिटल्स का नाम इस लिस्ट में पहले पायदान पर है. डीसी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल 2026 में पावरप्ले में यानी शुरुआती 6 ओवरों में सिर्फ 13 रन बनाए हैं. 
 

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2.राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
2

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल 2009 में राजस्थान रॉयल्स ने पावरप्ले में 14 रनों का स्कोर किया था. 
 

3.सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स
3

आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पावरप्ले में 14 रनों का स्कोर बनाया था. 
 

4.चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
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कोलकाता के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2011 में 16 रनों का स्कोर किया था. 
 

TRENDING NOW

5.चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स
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दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2015 में पावरप्ले में 16 रन बनाए थे. 
 

6.चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
6

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2019 में पावरप्ले में 16 रन बोर्ड पर लगाए थे. सीएसके का नाम लिस्ट में तीन बार है. 
 

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