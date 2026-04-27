IPL के पावरप्ले में सबसे कम स्कोर बनाने वाली 6 टीमें, 6 ओवरों में 13 रन ही बना सकी ये टीम

1 . दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

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दिल्ली कैपिटल्स का नाम इस लिस्ट में पहले पायदान पर है. डीसी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल 2026 में पावरप्ले में यानी शुरुआती 6 ओवरों में सिर्फ 13 रन बनाए हैं.

