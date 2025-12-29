2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 29, 2025, 07:55 PM IST
1.विराट ने जीता पहला आईपीएल खिताब
आईपीएल के इतिहास में अब तक विराट कोहली आईपीएल खिताब नहीं जीत पाए थे. लेकिन आईपीएल 2025 में आरसीबी ने अपनी पहली ट्रॉफी 18 साल बाद जीती थी. इस सीजन विराट ने 600 से अधिक रन बनाए थे और खिताब दिलाने में अहम भुमिका निभाई थी.
2.एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक
विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 53 शतक लगाए हैं. किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में 51 शतक लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था. लेकिन कोहली ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
3.सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज
विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 151 की औसत से 302 रन बनाए हैं, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. ये खिताब विराट ने अपने करियर में 22वीं बार जीता है.
4.आईसीसी रैंकिंग में लंबी छलांग
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया, जिसका इनाम उन्हें आईसीसी रैंकिंग में मिला. काफी लंबे समय के बाद विराट आईसीसी बल्लेबाजी वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं. हालांकि वो तीनों फॉर्मेट में नंबर-1 पर रह चुके हैं.
5.चैंपियंस ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन
विराट कोहली ने इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी दमदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 5 मैचों में 54 से अधिक औसत के साथ 218 रन बनाए. इसमें पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद शतकीय पारी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 84 रनों की पारी खेली थी. विराट के दमपर टीम इंडिया ने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था.