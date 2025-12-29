2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल

5 . चैंपियंस ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन

विराट कोहली ने इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी दमदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 5 मैचों में 54 से अधिक औसत के साथ 218 रन बनाए. इसमें पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद शतकीय पारी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 84 रनों की पारी खेली थी. विराट के दमपर टीम इंडिया ने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था.

