T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 5 टीमें, एक ने बना दिए थे 260 रन

1 . श्रीलंका बनाम केन्या

पहली बार टी20 वर्ल्ड कप साल 2007 में खेला गया था. इस दौरान श्रीलंका और केन्या के बीच खेला गया था. श्रीलंका ने केन्या के खिलाफ 260 रन बना दिए थे. 2007 से लेकर अब तक श्रीलंका का सबसे बड़ा स्करो करने का रिकॉर्ड नहीं टूटा है.

