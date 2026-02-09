FacebookTwitterYoutubeInstagram
T-20 विश्व कप में भारत-पाक मैच पर बड़ी खबर, भारत के साथ T-20 मैच खेलेगा पाकिस्तान. ICC और PCB की बैठक के बाद फैसला. 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान मुकाबला.

लेबर कोड्स से बदली भारत में जॉब मार्केट की दिशा, छोटे शहरों में दिख रहे हैं नए नौकरी के अवसर

Diabetes Management: डायबिटीज में सिर्फ दवा काफी नहीं! एक्सपर्ट ने बताया कितना अहम है लाइफस्टाइल का रोल

Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 5 टीमें, एक ने बना दिए थे 260 रन

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम

इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!

Photos

क्रिकेट

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 5 टीमें, एक ने बना दिए थे 260 रन

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड ने 207 रनों का स्कोर बना दिया था और टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमों में 10वें स्थान पर पहुंच गई है. लेकिन आज हम आपको टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 5 टीमों के बारे में बताएंगे. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 09, 2026, 07:51 PM IST

1.श्रीलंका बनाम केन्या

श्रीलंका बनाम केन्या
1

पहली बार टी20 वर्ल्ड कप साल 2007 में खेला गया था. इस दौरान श्रीलंका और केन्या के बीच खेला गया था. श्रीलंका ने केन्या के खिलाफ 260 रन बना दिए थे. 2007 से लेकर अब तक श्रीलंका का सबसे बड़ा स्करो करने का रिकॉर्ड नहीं टूटा है. 
 

2.इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका

इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका
2

टी20 वर्ल्ड कप 2016 में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. 
 

3.साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड

साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड
3

टी20 वर्ल्ड कप 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 230 रनों का पीछा करते हुए 229 रन बना दिए थे और 1 रन से मुकाबला गंवा दिया था.
 

4.भारत बनाम इंग्लैंड

भारत बनाम इंग्लैंड
4

इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में 218 रन बोर्ड पर लगा दिए थे और टीम का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर है.
 

5.वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान

वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान
5

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम ने 218 रन बोर्ड पर लगा दिए थे.
 

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 5 टीमें, एक ने बना दिए थे 260 रन
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
