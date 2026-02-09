T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 5 टीमें, एक ने बना दिए थे 260 रन

T-20 विश्व कप में भारत-पाक मैच पर बड़ी खबर, भारत के साथ T-20 मैच खेलेगा पाकिस्तान. ICC और PCB की बैठक के बाद फैसला. 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान मुकाबला. | पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग सिरे से खारिज, भारत से द्विपक्षीय सीरीज की मांग खारिज, भारत-पाक-बांग्लादेश सीरीज की मांग खारिज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से मांग की थी
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 09, 2026, 07:51 PM IST
1.श्रीलंका बनाम केन्या
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप साल 2007 में खेला गया था. इस दौरान श्रीलंका और केन्या के बीच खेला गया था. श्रीलंका ने केन्या के खिलाफ 260 रन बना दिए थे. 2007 से लेकर अब तक श्रीलंका का सबसे बड़ा स्करो करने का रिकॉर्ड नहीं टूटा है.
2.इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका
टी20 वर्ल्ड कप 2016 में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन बोर्ड पर लगा दिए थे.
3.साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड
टी20 वर्ल्ड कप 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 230 रनों का पीछा करते हुए 229 रन बना दिए थे और 1 रन से मुकाबला गंवा दिया था.
4.भारत बनाम इंग्लैंड
इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में 218 रन बोर्ड पर लगा दिए थे और टीम का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर है.
5.वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान
टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम ने 218 रन बोर्ड पर लगा दिए थे.