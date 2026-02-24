T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 24, 2026, 05:54 PM IST
1.भारतीय क्रिकेट टीम
टीम इंडिया का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. टीम ने सबसे ज्यादा तीन बार फाइनल खेला है. भारत ने साल 2007 में पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था. उसके बाद 2014 फाइनल हारा और पिर 2024 फाइनल जीता था.
2.पाकिस्तान क्रिकेट टीम
पाकिस्तान ने पहला फाइनल 2007 में खेला था, जिसमें टीम को हार मिली थी. उसके बाद टीम ने 2009 में खिताब जीता और फिर टीम ने 2022 में हार का सामना किया था.
3.इंग्लैंड क्रिकेट टीम
इंग्लैंड की टीम ने भी तीन बार फाइनल मुकाबला खेला है. टीम ने 2010, 2016 और 2022 में फाइनल खेला था, जिसमें टीम सिर्फ एक बार जीत हासिल कर पाई थी.
4.श्रीलंका क्रिकेट टीम
श्रीलंका क्रिकेट टीम ने भी तीन बार टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला है. टीम ने 2009, 2012 और 2014 में फाइनल खेला था और अब तक एक बार ही फाइनल जीती है.
5.वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने अब तक दो बार फाइनल खेला है और दोनों बार ही जीत हासिल की है. टीम ने 2012 और 2016 दोनों बार फाइनल अपने नाम किया.