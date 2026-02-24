FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जेंडर इक्वालिटी मिशन के लिए चुनी गईं नेशनल विमेंस लीडर, जानें क्या होता है इनका काम और कैसे चुनी जाती हैं महिलाएं? 

जेंडर इक्वालिटी मिशन के लिए चुनी गईं नेशनल विमेंस लीडर, जानें क्या होता है इनका काम और कैसे चुनी जाती हैं महिलाएं?

BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

PSSSB Group D Recruitment 2026: इस राज्य में निकलीं चतुर्थ श्रेणी की बंपर भर्तियां, 27 फरवरी से शुरू होगा आवेदन

PSSSB Group D Recruitment 2026: इस राज्य में निकलीं चतुर्थ श्रेणी की बंपर भर्तियां, 27 फरवरी से शुरू होगा आवेदन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span

दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा, जिसके लिए टीमें सुपर-8 के मुकाबले खेल रही हैं और उसके सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किन टीमों सबसे ज्यादा बार फाइनल खेला है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 24, 2026, 05:54 PM IST

1.भारतीय क्रिकेट टीम

भारतीय क्रिकेट टीम
1

टीम इंडिया का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. टीम ने सबसे ज्यादा तीन बार फाइनल खेला है. भारत ने साल 2007 में पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था. उसके बाद 2014 फाइनल हारा और पिर 2024 फाइनल जीता था. 
 

Advertisement

2.पाकिस्तान क्रिकेट टीम

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
2

पाकिस्तान ने पहला फाइनल 2007 में खेला था, जिसमें टीम को हार मिली थी. उसके बाद टीम ने 2009 में खिताब जीता और फिर टीम ने 2022 में हार का सामना किया था. 
 

3.इंग्लैंड क्रिकेट टीम

इंग्लैंड क्रिकेट टीम
3

इंग्लैंड की टीम ने भी तीन बार फाइनल मुकाबला खेला है. टीम ने 2010, 2016 और 2022 में फाइनल खेला था, जिसमें टीम सिर्फ एक बार जीत हासिल कर पाई थी. 
 

4.श्रीलंका क्रिकेट टीम

श्रीलंका क्रिकेट टीम
4

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने भी तीन बार टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला है. टीम ने 2009, 2012 और 2014 में फाइनल खेला था और अब तक एक बार ही फाइनल जीती है. 
 

TRENDING NOW

5.वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
5

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने अब तक दो बार फाइनल खेला है और दोनों बार ही जीत हासिल की है. टीम ने 2012 और 2016 दोनों बार फाइनल अपने नाम किया. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span
दिन में 50-80 बार से ज्यादा चेक करते हैं अपना फोन? खतरे में है आपका Attention Span
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह
Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 24 February: वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
Shukra Nakshatra Parivartan: होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
MORE
Advertisement