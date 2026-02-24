T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें लिस्ट में किन टीमों का नाम

1 . भारतीय क्रिकेट टीम

टीम इंडिया का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. टीम ने सबसे ज्यादा तीन बार फाइनल खेला है. भारत ने साल 2007 में पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था. उसके बाद 2014 फाइनल हारा और पिर 2024 फाइनल जीता था.

