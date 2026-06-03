IPL 2026 में बुरी तरह फ्लॉप रहने वाले 5 खिलाड़ी, जिन्होंने टीमों को लुगाया करोड़ों का चूना

1 . ऋषभ पंत

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लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. पंत इस सीजन न ही कप्तानी कर सके और न ही अपने बल्ले का जोर दिखा सकते. आईपीएल 2026 में पंत बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं. उन्होंने 14 मैचों में सिर्फ 312 रन बनाए हैं.

