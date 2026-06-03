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IPL 2026 में बुरी तरह फ्लॉप रहने वाले 5 खिलाड़ी, जिन्होंने टीमों को लुगाया करोड़ों का चूना

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IPL 2026 में बुरी तरह फ्लॉप रहने वाले 5 खिलाड़ी, जिन्होंने टीमों को लुगाया करोड़ों का चूना

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है. इस सीजन कई खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया, तो कई खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. ऐसे में आज आपको बताएंगे कि कौन से 5 खिलाड़ियों ने अपनी टीमों को चूना लगाया है.

मोहम्मद साबिर | Jun 03, 2026, 04:57 PM IST

1.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
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लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. पंत इस सीजन न ही कप्तानी कर सके और न ही अपने बल्ले का जोर दिखा सकते. आईपीएल 2026 में पंत बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं. उन्होंने 14 मैचों में सिर्फ 312 रन बनाए हैं. 
 

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2.कैमरून ग्रीन

कैमरून ग्रीन
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कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन ग्रीन 14 मैचों में सिर्फ 322 रन बना सके. हालांकि, ग्रीन गेंद से भी कोई खास असर नहीं डाल सके. 
 

3.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
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मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का नाम भी लिस्ट में शामिल है. हार्दिक ने अपने गेंद और बैट दोनों से ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके. उन्होंने 10 मैचों में 206 रन बनाए और सिर्फ 4 विकेट ही लिए. हालांकि, हार्दिक ने अच्छी कप्तानी भी नहीं की.
 

4.सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव
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मुंबई इंडियंस के दिग्गज बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को एमआई ने 16.35 करोड़ में रिटेन किया था. लेकिन ये सीजन सूर्या के लिए काफी निराशजनक रहा. क्योंकि वो आपीएल 2026 में 270 रन ही बनाए.
 

TRENDING NOW

5.ऋतुराज गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़
5

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. गायकवाड़ ने इस सीजन ना ही अच्छी कप्तानी की और न ही बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया है. इसी वजह से उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. 
 

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