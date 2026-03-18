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IPL नीलामी में बिकने वाले 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, लिस्ट में 3 भारतीयों का नाम

आईपीएल 2026 ऑक्शन में कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 18, 2026, 04:34 PM IST

1.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
1

लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये का खरीदा था. पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. 
 

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2.श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर
2

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 नीलामी में श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. पंत से पहले अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ी थे, लेकिन पंत ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था. 
 

3.कैमरून ग्रीन

कैमरून ग्रीन
3

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये का खरीदा है. 
 

4.मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क
4

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. 
 

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5.वेंकटेश अय्यर

वेंकटेश अय्यर
5

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2025 ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. 
 

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