IPL नीलामी में बिकने वाले 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, लिस्ट में 3 भारतीयों का नाम

2 . श्रेयस अय्यर

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पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 नीलामी में श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. पंत से पहले अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ी थे, लेकिन पंत ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था.

