WPL 2026 की 5 सबसे महंगी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 27, 2025, 10:09 PM IST
1.दीप्ति शर्मा
भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने नीलामी में आरटीएम का इस्तेमाल करके 3.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है.
2.अमेलिया केर
न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा है और उनका नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.शिखा पांडे
भारत की शिखा पांडे को नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने 2.40 करोड़ रुपये में खरीदा है.
4.सोफी डिवाइन
न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को नीलामी में गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है.
5.मेग लैनिंग
ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिं को नीलाी में यूपी वॉरियर्स को 1.90 करोड़ रुपये में खरीदा है और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.