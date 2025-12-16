IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

क्रिकेट
1.कैमरून ग्रीन
ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है.
2.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने आईपीएल 2024 मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.
3.पैट कमिंस
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को आईपीएल 2024 मिनी ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.5 करोड़ रुपये में खरीदा था.
4.सैम करन
आईपीएल 2023 में इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन को पंजाब किंग्स ने मिनी ऑक्शन में 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा था.
5.कैमरून ग्रीन
कैमरून ग्रीन को आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस ने मिनी ऑक्शन में 17.50 करोड़ रुपये का बिका था.
6.बेन स्टोक्स
इंग्लिश टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन में 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा था.