WPL 2026 में सबसे महंगी 5 भारतीय खिलाड़ी, देखें नीलामी में किन पर हुई पैसों की बारिश

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 27, 2025, 10:51 PM IST
1.दीप्ति शर्मा
भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने नीलामी में आरटीएम का इस्तेमाल करके 3.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है.
2.शिखा पांडे
भारत की शिखा पांडे को नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने 2.40 करोड़ रुपये में खरीदा है.
3.श्री चरणी
भारतीय खिलाड़ी श्री चरणी को दिल्ली कैपिटल्स ने नीलामी में 1.30 करोड़ रुपये में खरीदा है.
4.आशा शोभना
भारत की आशा शोभना को यूपी वॉरियर्स ने डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा है.
5.पूजा वस्त्राकर
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुर ने पूजा वस्त्राकर को डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन में 85 लाख रुपये में खरीदा है.