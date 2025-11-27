FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

क्रिकेट

WPL 2026 में सबसे महंगी 5 भारतीय खिलाड़ी, देखें नीलामी में किन पर हुई पैसों की बारिश

डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन गुरुवार 27 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था. इस नीलामी में कई भारतीयों खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हुई है. आज हम आपको बताएंगे कि डब्ल्यूपीएल 2026 नीलामी में 5 सबसे महंगी भारतीय प्लेयर्स कौनसी हैं. यहां आप टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 27, 2025, 10:51 PM IST

1.दीप्ति शर्मा

दीप्ति शर्मा
1

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने नीलामी में आरटीएम का इस्तेमाल करके 3.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है. 
 

2.शिखा पांडे

शिखा पांडे
2

भारत की शिखा पांडे को नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने 2.40 करोड़ रुपये में खरीदा है. 
 

3.श्री चरणी

श्री चरणी
3

भारतीय खिलाड़ी श्री चरणी को दिल्ली कैपिटल्स ने नीलामी में 1.30 करोड़ रुपये में खरीदा है. 
 

4.आशा शोभना

आशा शोभना
4

भारत की आशा शोभना को यूपी वॉरियर्स ने डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा है. 
 

    5.पूजा वस्त्राकर

    पूजा वस्त्राकर
    5

    रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुर ने पूजा वस्त्राकर को डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन में 85 लाख रुपये में खरीदा है. 
     

