IPL नीलामी में अनसोल्ड रहने वाले 5 दिग्गज खिलाड़ी, किसी टीम ने नहीं लगाएगी थी बोली

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 11, 2025, 01:00 PM IST
1.डेविड वॉर्नर
डेविड वॉर्नर ने आईपीएल में कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं. इसके साथ वो आईपीएल में सबसे सफल विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट में से एक हैं. लेकिन आईपीएल 2025 नीलामी में वो अनसोल्ड रहे थे.
2.स्टीव स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्टीव स्मिथ ने भी आईपीएल में 100 से ज्यादा मैच खेले हैं. लेकिन साल 2025 ऑक्शन में वो अनसोल्ड रहे थे.
3.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने भी आईपीएल में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किया और कप्तानी भी की हुई है. लेकिन साल 2025 में वो अनसोल्ड रहे थे.
4.जेम्स एंडरसन
इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने टेस्ट के लिए टी20 से दूरी बनाई हुई थी. लेकिन फिर 42 साल की उम्र में आईपीएल 2025 में अपना नाम दिया. हालांकि उन्हें कोई खरीददार नहीं मिल सका था.
5.पृथ्वी शॉ
पृथ्वी शॉ को आने वाले वक्त का वीरेंद्र सहवाग कहा जाता था. लेकिन फिर अचानक उनका करियर खत्म होने लगा था. उन्हें आईपीएल ऑक्शन में बड़ा झटका लगा और वो अनसोल्ड रहें. लेकिन आईपीएल 2026 में शॉ ने अपना नाम फिर दिया है.