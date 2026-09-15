सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 15, 2026, 08:27 PM IST
1.ब्रेंडन टेलर
जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने साल 2004 में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और आईसीसी ने साढ़े तीन साल के लिए निलंबन भी कर दिया था. लेकिन 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में मैदान पर उतरे ही उनका वनडे करियर 22 साल और 146 दिन का हो गया है.
2.सचिन तेंदुलकर
भारतीय पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 1989 से लेकर 2012 तक करीब 22 साल 91 दिन तक वनडे क्रिकेट पर राज किया है. हालांकि, कई सालों बाद उनका ये रिकॉर्ड टूट गया है.
3.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सनथ जयसूर्या ने 1989 से 2011 तक कुल 21 साल 184 दिन तक वनडे क्रिकेट खेला हुआ है.
4.जावेद मियांदाद
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने 1975 से लेकर 1996 तक कुल 20 साल 272 दिन तक वनडे क्रिकेट खेला है.
5.सीन विलियम्स
जिम्बाब्वे के दिग्गज बल्लेबाज सीन विलियम्स ने 2005 से लेकर 2025 तक कुल 20 साल 187 दिन तक वनडे क्रिकेट खेला हुआ है.