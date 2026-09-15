FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अंतरिक्ष बना नया युद्धक्षेत्र? अमेरिका के 'ऑन-ऑर्बिट' हथियारों पर भड़का चीन; कहा- सैन्य निर्माण तुरंत रोक वाशिंगटन

अंतरिक्ष बना नया युद्धक्षेत्र? अमेरिका के 'ऑन-ऑर्बिट' हथियारों पर भड़का चीन; कहा- सैन्य निर्माण तुरंत रोक वाशिंगटन

सुप्रीम कोर्ट में क्यों हारी ट्रंप सरकार? डाक मतदान के पुराने नियमों से अब अमेरिकी मिडटर्म चुनावों पर क्या पड़ेगा असर

सुप्रीम कोर्ट में क्यों हारी ट्रंप सरकार? डाक मतदान के पुराने नियमों से अब अमेरिकी मिडटर्म चुनावों पर क्या पड़ेगा असर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रेंडन टेलर के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ बने दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रेंडन टेलर के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ बने दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

हिंदी न्यूज़Photos

क्रिकेट

सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

वनडे क्रिकेट में सबसे लंबा करियर सचिन तेंदुलकर था. उन्होंने 22 साल से ज्यादा समय तक वनडे क्रिकेट पर राज किया है. लेकिन अब उनकी बादशाहत खत्म हो गई है. अब जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने उनकी जगह ले ली है. आइए जानते हैं कि किन खिलाड़ियों का सबसे लंबा क्रिकेट करियर रहा है.

मोहम्मद साबिर | Sep 15, 2026, 08:27 PM IST

1.ब्रेंडन टेलर

ब्रेंडन टेलर
1

जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने साल 2004 में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और आईसीसी ने साढ़े तीन साल के लिए निलंबन भी कर दिया था. लेकिन 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में मैदान पर उतरे ही उनका वनडे करियर 22 साल और 146 दिन का हो गया है. 
 

Advertisement

2.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
2

भारतीय पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 1989 से लेकर 2012 तक करीब 22 साल 91 दिन तक वनडे क्रिकेट पर राज किया है. हालांकि, कई सालों बाद उनका ये रिकॉर्ड टूट गया है. 
 

3.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
3

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सनथ जयसूर्या ने 1989 से 2011 तक कुल 21 साल 184 दिन तक वनडे क्रिकेट खेला हुआ है. 
 

4.जावेद मियांदाद

जावेद मियांदाद
4

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने 1975 से लेकर 1996 तक कुल 20 साल 272 दिन तक वनडे क्रिकेट खेला है. 
 

TRENDING NOW

5.सीन विलियम्स

सीन विलियम्स
5

जिम्बाब्वे के दिग्गज बल्लेबाज सीन विलियम्स ने 2005 से लेकर 2025 तक कुल 20 साल 187 दिन तक वनडे क्रिकेट खेला हुआ है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement