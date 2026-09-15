सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

1 . ब्रेंडन टेलर

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जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने साल 2004 में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और आईसीसी ने साढ़े तीन साल के लिए निलंबन भी कर दिया था. लेकिन 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में मैदान पर उतरे ही उनका वनडे करियर 22 साल और 146 दिन का हो गया है.

