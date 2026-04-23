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IPL में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले 5 दिग्गज कप्तान, देखें धोनी-रोहित और विराट में कौन है टॉप पर

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कई कप्तान ऐसे हैं, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 5-5 ट्रॉफी जीती हुई हैं. लेकिन ऐसे भी कप्तान हैं, जो आईपीएल में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच हारे हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली, एमएस धोनी और रोहित शर्मा का भी नाम शामिल है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 23, 2026, 07:35 PM IST

1.एमएस धोनी

एमएस धोनी
1

चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम लिस्ट में टॉप पर है. भले ही उन्होंने 5 ट्रॉफी जीती हुई है. लेकिन वो आईपीएल में सबसे ज्यादा 97 मैच भी हारे हुए हैं. 
 

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2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. विराट ने बतौर कप्तान 70 मुकाबले गंवाए हैं.
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
3

रोहित शर्मा ने भी कप्तानी करते हुए मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया है. लेकिन रोहित बतौर कप्तान 67 मैच भी हारे हैं. 
 

4.गौतम गंभीर

गौतम गंभीर
4

कोलकाता नाइट राइडर्स को कप्तानी करते हुए गौतम गंभीर ने दो बार खिताब दिलाया है. लेकिन गंभीर बतौर कप्तान आईपीएल में 57 मैच भी हारे हैं. 
 

TRENDING NOW

5.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
5

डेविड वॉर्नर ने साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद को बतौर कप्तान आईपीएल का खिताब भी दिलाया हुआ है. लेकिन वॉर्नर आईपीएल में बतौर कप्तान 41 मुकाबले भी गंवा चुके हैं. 
 

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