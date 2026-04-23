IPL में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले 5 दिग्गज कप्तान, देखें धोनी-रोहित और विराट में कौन है टॉप पर

1 . एमएस धोनी

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चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम लिस्ट में टॉप पर है. भले ही उन्होंने 5 ट्रॉफी जीती हुई है. लेकिन वो आईपीएल में सबसे ज्यादा 97 मैच भी हारे हुए हैं.

