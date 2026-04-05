IPL में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में इस अनकैप्ड खिलाड़ी का भी नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 05, 2026, 05:58 PM IST
1.उमरान मलिक
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए उमरान मलिक ने 2022 में दिल्ली कैपिटवल्स के खिलाफ 157 kmph से गेंद फेंकी थी.
2.मयंक यादव
लखनऊ सुपर जायंट्स के मयंक यादव ने 2024 में आरसीबी के खिलाफ 156.7 kmph की रफ्तार से गेंद की थी.
3.मयंक यादव
एलएसजी के लिए खेलते हुए मयंक यादव ने 2024 में दूसरी बार 156.8 की रफ्तार से गेंद की थी.
4.अशोक शर्मा
गुजरात टाइटंस के अशोक शर्मा ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 154.2 kmph से गेंद की थी.
5.उमरान मलिक
हैदराबाद के लिए खेलते हुए उमरान मलिक ने 2022 में दूसरी बार 154 kmph की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.