T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 02, 2026, 05:13 PM IST
1.इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका
टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है. इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 230 रनों का टारगेट चेज किया था.
2.साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज
वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में 208 रनों का लक्ष्य पूरा किया था.
3.भारत बनाम वेस्टइंडीज
टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 196 रनों का टारगेट पूरा किया है.
4.यूएसए बनाम कनाडा
कनाडा के खिलाफ यूएसए ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 195 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया था.
5.वेस्टइंडीज बनाम भारत
टीम इंडिया के खिलाफ वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में 193 रनों का टारगेट चेज कर दिया था.