T20I में पांच मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय

1 . फिल साल्ट

1

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज फिल साल्ट का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. साल्ट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में 5 पारियों में 331 रन बनाए हैं.

