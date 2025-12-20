FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

क्रिकेट

T20I में पांच मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय

टी20 क्रिकेट अब पूरी तरह बदल गया है और खिलाड़ी अब तेजी से ज्यादा से ज्यादा रन बनाने चाहते हैं. ऐसे में आज हम आपको ऐसे ही बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने टी20 की पांच मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम है.

मोहम्मद साबिर | Dec 20, 2025, 06:04 PM IST

1.फिल साल्ट

फिल साल्ट
1

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज फिल साल्ट का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. साल्ट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में 5 पारियों में 331 रन बनाए हैं. 
 

2.मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान
2

पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में 6 पारियों में 316 रन बनाए हैं. 
 

3.मार्क चैपमैन

मार्क चैपमैन
3

न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में 5 मैचों में 290 रन बनाए हैं. 
 

4.बाबर आजम

बाबर आजम
4

पाकिस्तान के बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 पारियों में 285 रन ठोके हैं. 
 

5.तिलक वर्मा

तिलक वर्मा
5

भारत के तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 पारियों में 2024 में 280 रन ठोक दिए थे. 
 

6.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
6

भारत के अभिषेक शर्मा ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 पारियों में 279 रन बना डाले थे. 
 

7.फिन एलन

फिन एलन
7

न्यूजीलैंड के फिन एलन ने 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 पारियों में 275 रन बना डाले थे और वो लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.
 

