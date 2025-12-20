T20I में पांच मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 20, 2025, 06:04 PM IST
1.फिल साल्ट
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज फिल साल्ट का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. साल्ट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में 5 पारियों में 331 रन बनाए हैं.
2.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में 6 पारियों में 316 रन बनाए हैं.
3.मार्क चैपमैन
न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में 5 मैचों में 290 रन बनाए हैं.
4.बाबर आजम
पाकिस्तान के बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 पारियों में 285 रन ठोके हैं.
5.तिलक वर्मा
भारत के तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 पारियों में 2024 में 280 रन ठोक दिए थे.
6.अभिषेक शर्मा
भारत के अभिषेक शर्मा ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 पारियों में 279 रन बना डाले थे.
7.फिन एलन
न्यूजीलैंड के फिन एलन ने 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 पारियों में 275 रन बना डाले थे और वो लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.