T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, एक ने 19 साल की उम्र में शतक जड़कर रचा है इतिहास

क्रिकेट

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले लगभग खत्म हो गए हैं. अब सुपर-8 के मैच 21 फरवरी से शुरू होंगे. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ल्ड कप में 5 सबसे युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं. इस लिस्ट में एक ने सबसे कम उम्र में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 19, 2026, 11:13 PM IST

1.युवराज सामरा

कनाडा के युवा बल्लेबाज युवराज सामरा का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. युवराज सिर्फ 19 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और इतनी कम उम्र में शतक भी लगा दिया है और ऐसा करने वाले पहले सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए हैं. 
 

2.क्वेना मफाका

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज क्वेना मफाका का नाम भी लिस्ट में है. मफाका भी टीम का हिस्सा है. उनकी उम्र भी सिर्फ 19 साल ही है. 
 

3.जैनुल्लाह एहसान

जैनुल्लाह एहसान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड की टीम का हिस्सा हैं. उनकी उम्र सिर्फ 19 साल ही है. 
 

4.गुलशान झा

नेपाल क्रिकेट टीम के गुलशान झा 19 साल की उम्र में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेल रहे हैं. 
 

5.अजयवीर हुंदल

कनाडा के अजयवीर हुंदल का भी नाम लिस्टमें है. उन्होंने 19 साल की उम्र में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था और अब 20 साल की उम्र में वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी टीम का हिस्सा हैं. 
 

