T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास

तारिक रहमान को PM मोदी ने लिखी चिट्ठी, हम साथ मिलकर काम करेंगे- PM मोदी, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बनाएंगे-PM मोदी, हम साथ मिलकर काम करने की आशा- PM | द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद- PM, दोनों देशों के संबंध गहरे रहे हैं-PM मोदी, आपकी जीत बांग्लादेश के लोगों का भरोसा-PM, बांग्लादेश को शांति, समृद्धि की उम्मीद-PM, आज ही बांग्लादेश के PM बने हैं तारिक रहमान
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 17, 2026, 07:48 PM IST
1.आमिर कलीम
ओमान क्रिकेट टीम के आमिर कलीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रचा है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र में खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं. उन्होंने 44 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेला है.
2.मोहम्मद नदीम
ओमान क्रिकेट टीम के मोहम्मद नदीम ने 43 साल की उम्र में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेल रहे हैं.
3.वेन मैडसेन
इटली क्रिकेट टीम के वेन मैडसेन ने 42 साल की उम्र में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहे हैं.
4.मोहम्मद नबी
अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी 41 साल की उम्र में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेल रहे हैं और ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं.
5.रूलोफ वान डेर मेरवे
नीदरलैंड के रूलोफ़ वान डेर मेरवे इस वर्ल्ड कप में 41 साल की उम्र में खेल रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में डेर मेरवे 5वें सबसे उम्रदार खिलाड़ी हैं.