HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ओमान के आमिर कलीम ने इतिहास रच दिया है. दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले आमिर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. ऐसे में आज हम आपको टॉप-5 सबसे बूढ़े क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा उम्र में आईसीसी टूर्नामेंट खेला है.

मोहम्मद साबिर | Feb 17, 2026, 07:48 PM IST

1.आमिर कलीम

आमिर कलीम
1

ओमान क्रिकेट टीम के आमिर कलीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रचा है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र में खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं. उन्होंने 44 साल की उम्र में वर्ल्ड कप खेला है. 
 

2.मोहम्मद नदीम

मोहम्मद नदीम
2

ओमान क्रिकेट टीम के मोहम्मद नदीम ने 43 साल की उम्र में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेल रहे हैं. 
 

3.वेन मैडसेन

वेन मैडसेन
3

इटली क्रिकेट टीम के वेन मैडसेन ने 42 साल की उम्र में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहे हैं. 
 

4.मोहम्मद नबी

मोहम्मद नबी
4

अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी 41 साल की उम्र में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेल रहे हैं और ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. 
 

5.रूलोफ वान डेर मेरवे

रूलोफ वान डेर मेरवे
5

नीदरलैंड के रूलोफ़ वान डेर मेरवे इस वर्ल्ड कप में 41 साल की उम्र में खेल रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में डेर मेरवे 5वें सबसे उम्रदार खिलाड़ी हैं.
 

