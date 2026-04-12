IPL मैच की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Apr 12, 2026, 07:15 PM IST
1.मोहम्मद शमी
लखनऊ सुपर जायंट्स के दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आईपीएल इतिहास में मैच की पहली गेंद पर 5 बार विकेट लिया है.
2.प्रवीण कुमार
पूर्व दिग्गज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने आईपीएल इतिहास में कुल 3 बार मैच की पहली गेंद पर विकेट चटकाया है.
3.उमेश यादव
पूर्व गेंदबाज उमेश यादव का नाम भी लिस्ट में शामिल है. उन्होंने आईपीएल मैच की पहली गेंद पर 3 बार विकेट चटकाया है.
4.ट्रेंट बोल्ट
मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट ने आईपीएल मैच की पहली गेंद पर 3 बार ही विकेट लिया है.
5.भुवनेश्वर कुमार
आरसीबी के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल मैच की पहली गेंद पर 3 बार ही विकेट अपने नाम किया है.