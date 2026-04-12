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IPL मैच की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

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IPL मैच की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

आईपीएल मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले ऐसे बहुत ही कम गेंदबाज हैं. ऐसे में हम बताएंगे कि आईपीएल इतिहास में मैच की पहली गेंद पर किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिया है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Apr 12, 2026, 07:15 PM IST

1.मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी
1

लखनऊ सुपर जायंट्स के दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आईपीएल इतिहास में मैच की पहली गेंद पर 5 बार विकेट लिया है.
 

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2.प्रवीण कुमार

प्रवीण कुमार
2

पूर्व दिग्गज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने आईपीएल इतिहास में कुल 3 बार मैच की पहली गेंद पर विकेट चटकाया है. 
 

3.उमेश यादव

उमेश यादव
3

पूर्व गेंदबाज उमेश यादव का नाम भी लिस्ट में शामिल है. उन्होंने आईपीएल मैच की पहली गेंद पर 3 बार विकेट चटकाया है. 
 

4.ट्रेंट बोल्ट

ट्रेंट बोल्ट
4

मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट ने आईपीएल मैच की पहली गेंद पर 3 बार ही विकेट लिया है. 
 

TRENDING NOW

5.भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार
5

आरसीबी के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल मैच की पहली गेंद पर 3 बार ही विकेट अपने नाम किया है. 
 

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