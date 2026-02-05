WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

1 . सोफी डिवाइन

1

गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 17 विकेट चटकाए हैं.

