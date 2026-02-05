WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 05, 2026, 10:17 PM IST
1.सोफी डिवाइन
गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 17 विकेट चटकाए हैं.
2.नंदिनी शर्मा
दिल्ली की नंदिनी शर्मा ने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं.
3.नादिन डी क्लर्क
आरसीबी की नादिन डी क्लर्क ने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 16 विकेट झटके हैं.
4.अमेलिया केर
मुंबई इंडियंस की अमेलिया केर ने डब्ल्यूपीएल की 8 पारियों में 15 विकेट झटके हैं.
5.श्री चरणी
दिल्ली कैपिटल्स की श्री चरणी ने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 14 विकेट झटके हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर है.