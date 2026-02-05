FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

क्रिकेट

क्रिकेट

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन यानी डब्ल्यूपीएल 2026 पूरा हो गया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि डब्ल्यूपीएल 2026 में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 05, 2026, 10:17 PM IST

1.सोफी डिवाइन

सोफी डिवाइन
1

गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 17 विकेट चटकाए हैं. 
 

2.नंदिनी शर्मा

नंदिनी शर्मा
2

दिल्ली की नंदिनी शर्मा ने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं.
 

3.नादिन डी क्लर्क

नादिन डी क्लर्क
3

आरसीबी की नादिन डी क्लर्क ने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 16 विकेट झटके हैं. 
 

4.अमेलिया केर

अमेलिया केर
4

मुंबई इंडियंस की अमेलिया केर ने डब्ल्यूपीएल की 8 पारियों में 15 विकेट झटके हैं. 
 

5.श्री चरणी

श्री चरणी
5

दिल्ली कैपिटल्स की श्री चरणी ने डब्ल्यूपीएल की 9 पारियों में 14 विकेट झटके हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर है. 
 

