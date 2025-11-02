Women's ODI World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 02, 2025, 10:40 PM IST
1.एनाबेल सदरलैंड
ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की 7 पारियों में 17 विकेट अपने नाम किया है और पहले स्थान पर हैं.
2.दीप्ति शर्मा
भारत की दीप्ति शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की 9 पारियों में 17 विकेट झटके हैं.
3.सोफी एक्लेस्टोन
इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की 7 पारियों में 16 विकेट चटकाए हैं.
4.अलाना किंग
ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 ने 7 मैचों में 13 विकेट झटके हैं.
5.श्री चरणी
भारत की श्री चरणी का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. उन्होंने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 9 मैचों में 13 विकेट झटके हैं.