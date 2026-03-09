T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 09, 2026, 04:08 PM IST
1.जसप्रीत बुमराह
भारत के दिग्गज जसप्रीत बुमराह का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 8 पारियों में 14 विकेट चटकाए हैं.
2.वरुण चक्रवर्ती
भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रर्ती ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 9 पारियों में 14 विकेट झटके हैं.
3.शैडली वैन शल्कविक
यूएसए के शैडली वैन शल्कविक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 4 पारियों में 13 विकेट अपने नाम किया है.
4.ब्लेसिंग मुजरबानी
जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 13 विकेट ही लिया है.
5.आदिल रशीद
इंग्लैंड के आदिल रशीद ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 8 पारियों में 13 विकेट चटकाए हैं और वो आखिरी स्थान पर हैं.