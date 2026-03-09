FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब टीम इंडिया ने जीत लिया है. भारतीय टीम ने 2007, 2024 और अब 2026 में ट्रॉफी जीत ली है. इस वर्ल्ड कप में कई गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में आज बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिया है. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 09, 2026, 04:08 PM IST

1.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
1

भारत के दिग्गज जसप्रीत बुमराह का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 8 पारियों में 14 विकेट चटकाए हैं.
 

2.वरुण चक्रवर्ती

वरुण चक्रवर्ती
2

भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रर्ती ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 9 पारियों में 14 विकेट झटके हैं. 
 

3.शैडली वैन शल्कविक

शैडली वैन शल्कविक
3

यूएसए के शैडली वैन शल्कविक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 4 पारियों में 13 विकेट अपने नाम किया है. 
 

4.ब्लेसिंग मुजरबानी

ब्लेसिंग मुजरबानी
4

जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 13 विकेट ही लिया है. 
 

5.आदिल रशीद

आदिल रशीद
5

इंग्लैंड के आदिल रशीद ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 8 पारियों में 13 विकेट चटकाए हैं और वो आखिरी स्थान पर हैं. 
 

