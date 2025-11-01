आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 01, 2025, 06:08 PM IST
1.जेस जोनासेन
ऑस्ट्रेलिया की जेस जोनासेन का नाम पहले स्थान पर है. उन्होंने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल की 5 पारियों में 7 विकेट चटकाए हैं.
2.एलिसा पेरी
ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में 6 मैचों में 7 विकेट झटके हैं.
3.मेगन शट
ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल 4 मैचों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं और लिस्ट में तीसरी स्थान पर हैं.
4.एश्ले गार्डनर
ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में 2 मैचों में 4 विकेट चटकाए हैं.
5.रोजमेरी मैयर
न्यूजीलैंड की रोजमेरी मैयर ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में 1 मैच में 3 विकेट अपने नाम किए हैं और वो 5वें स्थान पर हैं.