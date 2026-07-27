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क्रिकेट

इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा

इंटरनेशनल क्रिकेट में हर एक बल्लेबाज शतक बनाने के लिए जद्दोजहद करता है. लेकिन अगर वो 99 रनों पर आउट हो जाए, तो वो काफी निराश होता है. आज हम आपको कुछ ऐसे ही गेंदबाजों से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर बल्लेबाजों को आउट किया है.

मोहम्मद साबिर | Jul 27, 2026, 08:07 PM IST

1.रवि रामपॉल (Ravi Rampaul)

रवि रामपॉल (Ravi Rampaul)
1

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज गेंदबाज रवि रामपॉल का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. रवि रामपॉल ने अपनी घातक गेंदबाजी से कई बल्लेबाजों को 99 रन पर आउट करके जख्म दिए हैं. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार 2012 में ये कारनामा किया था. उसके बाद 2025 तक चार बार उन्होंने 99 रनों पर खेल रहे बल्लेबाजों को आउट किया है. हालांकि, 4 बार ये कारनामा करने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज भी हैं. 
 

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2.एलन डोनाल्ड (Allen Donald)

एलन डोनाल्ड (Allen Donald)
2

साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज एलन डोनाल्ड का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजों को 2 बार 99 रनों पर आउट किया है. 
 

3.मदन लाल (Madan Lal)

मदन लाल (Madan Lal)
3

भारतीय पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मदन लाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बार बल्लेबाजों को 99 रनों पर आउट किया है. 
 

4.रवींद्र पुष्पकुमारा (Ravindra Pushpakumara)

रवींद्र पुष्पकुमारा (Ravindra Pushpakumara)
4

श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज रवींद्र पुष्पकुमारा का नाम भी लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने भी दो बार 99 रनों पर खेल रहे बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई है. 
 

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5.फिल टफनेल (Phil Tufnell)

फिल टफनेल (Phil Tufnell)
5

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज गेंदबाज फिल टफनेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों के स्कोर पर दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है. 
 

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