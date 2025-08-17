Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन

टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 17, 2025, 05:37 PM IST
1.फ्लीटवुड स्मिथ
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबज फ्लीटवुड स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 87 ओवर फेंके थे और कुल 298 रन दे दिए थे. स्मिथ के नाम सबसे ज्यादा रन देने का शर्मनाक रिकॉर्ड है.
2.राजेश चौहान
भारत के पूर्व गेंदबाज राजेश चौहान ने श्रीलंका के खिलाफ 78 ओवरों में 276 रन बनाए थे. राजेश इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
3.ओस्कर स्कॉट
वेस्टइंडीज के पूर्व गेंदबाज ओस्कर स्कॉट ने इंग्लैंड के खिलाफ 80.2 ओवरों में 5 विकेट के लेकर 266 रन खर्च किए थे.
4.खान मोहम्मद
पाकिस्तान के खान मोहम्मद ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 54 ओवरों में 259 रन दे डाले थे और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया था.
5.फजल महमूद
पाकिस्तान के ही फजल महमूड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 85.2 ओवरों में 247 रन खर्च किए थे. फजल लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.