टेस्ट इतिहास के 5 सबसे महंगे ओवर, इस गेंदबाज ने जड़े थे 35 रन

NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया

कहीं आपकी प्राइवेसी खतरे में तो नहीं? होटल रूम में ऐसे पकड़ें हिडन कैमरा

टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा

सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान

Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन

हमारे लिए न पक्ष, न विपक्ष... बिहार में SIR पर जल्दबाजी पर चुनाव आयोग का जवाब, जानें EC ने राहुल गांधी के आरोपों क्या कहा

Asia Cup 2025 की टीम से Babar Azam के बाहर होने के बाद हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूर्व कप्तान क्यों हुए बाहर

'अंग्रेजों से डरकर जर्मनी भाग गए थे सुभाष चंद्र बोस'– SCERT की किताब में गड़बड़ी, बवाल के बाद सुधारी गलती

BJP को गद्दी से हटाना..., बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के साथ महागठबंधन ने शुरू किया विधानसभा चुनाव की तैयारी

क्रिकेट

टेस्ट इतिहास के 5 सबसे महंगे ओवर, इस गेंदबाज ने जड़े थे 35 रन

टेस्ट में बल्लेबाज धैर्य के साथ बल्लेबाजी करता है और ज्यादा से ज्यादा देर क्रीज पर रहनी की कोशिश करता है. लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि टेस्ट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए और किस गेंदबाज के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड है. एक गेंदबाज ने बैटिंग करते हुए 35 रन ठोक दिए थे.

मोहम्मद साबिर | Aug 17, 2025, 07:53 PM IST

1.स्टुअर्ट ब्रॉड

स्टुअर्ट ब्रॉड
1

इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड बनाया है. जसप्रीत बुमराह ने ब्रॉड 35 रन खर्च किए थे. 
 

2.रॉबिन पीटरसन

रॉबिन पीटरसन
2

साउथ अफ्रीका के रॉबिन पीटरसन का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उनके खिलाफ ब्रायन लारा ने एक ओवर में 28 रन जड़े थे.
 

3.जेम्स एंडरसन

जेम्स एंडरसन
3

इंग्लैंड के पूर्व घातक गेंदबाज जेम्स एंडरसन के नाम भी ये शर्मनाक रिकॉर्ड है. जॉर्ज बैली ने उनके खिलाफ एक ओवर में 28 रन जड़ दिए थे. 
 

4.जो रूट

जो रूट
4

इंग्लैंड के जो रूट भी इस लिस्ट में शामिल हैं. केशव महाराज ने रूट के खिलाफ 28 रन ठोके थे. 
 

5.हरभजन सिंह

हरभजन सिंह
5

हरभजन सिंह इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. हरभजन सिंह के खिलाफ पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने टेस्ट मैच के एक ओवर में 27 रन बना डाले थे. 
 

