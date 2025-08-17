टेस्ट इतिहास के 5 सबसे महंगे ओवर, इस गेंदबाज ने जड़े थे 35 रन
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 17, 2025, 07:53 PM IST
1.स्टुअर्ट ब्रॉड
इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड बनाया है. जसप्रीत बुमराह ने ब्रॉड 35 रन खर्च किए थे.
2.रॉबिन पीटरसन
साउथ अफ्रीका के रॉबिन पीटरसन का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उनके खिलाफ ब्रायन लारा ने एक ओवर में 28 रन जड़े थे.
3.जेम्स एंडरसन
इंग्लैंड के पूर्व घातक गेंदबाज जेम्स एंडरसन के नाम भी ये शर्मनाक रिकॉर्ड है. जॉर्ज बैली ने उनके खिलाफ एक ओवर में 28 रन जड़ दिए थे.
4.जो रूट
इंग्लैंड के जो रूट भी इस लिस्ट में शामिल हैं. केशव महाराज ने रूट के खिलाफ 28 रन ठोके थे.
5.हरभजन सिंह
हरभजन सिंह इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. हरभजन सिंह के खिलाफ पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने टेस्ट मैच के एक ओवर में 27 रन बना डाले थे.