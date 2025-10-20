ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 20, 2025, 05:53 PM IST
1.दीप्ति शर्मा
भारत की दीप्ति शर्मा का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 5 मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.एनाबेल सदरलैंड
ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड का नाम दूसरे स्थान पर है. उन्होंने 4 मैचों में 12 विकेट चटकाए हैं.
3.नॉनकुलुलेको म्लाबा
साउथ अफ्रीका के नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 5 मैचों में अब तक 11 विकेट झटके हैं.
4.सोफी एक्लेस्टोन
इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने 4 मैचों में अब तक 10 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं.
5.फातिमा सना
पाकिस्तान की फातिमा सना ने अब तक 5 मैचों में 9 विकेट झटके हैं और वो लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.