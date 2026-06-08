Test में भारत की 5 सबसे बड़ी जीत, देखें किन टीमों के खिलाफ टीम इंडिया का दबदबा

1 . भारत बनाम अफगानिस्तान 2026

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भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट रविवार 6 जून को मुल्लांपुर में खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने एक पारी और 300 रनों से जीतकर इतिहास रचा है. भारत की टेस्ट इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत बन गई है.

