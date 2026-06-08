Test में भारत की 5 सबसे बड़ी जीत, देखें किन टीमों के खिलाफ टीम इंडिया का दबदबा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jun 08, 2026, 04:43 PM IST
1.भारत बनाम अफगानिस्तान 2026
भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट रविवार 6 जून को मुल्लांपुर में खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने एक पारी और 300 रनों से जीतकर इतिहास रचा है. भारत की टेस्ट इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत बन गई है.
2.भारत बनाम वेस्टइंडीज 2018
वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने साल 2018 में एक पारी और 272 रनों से जीत हासिल की थी.
3.भारत बनाम अफगानिस्तान 2018
भारतीय टीम ने साल 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में खेले गए टेस्ट में एक पारी और 262 रनों से जीत हासिल की थी.
4.भारत बनाम बांग्लादेश 2007
बांग्लादेश के खिलाफ 2007 टीम इंडिया ने मीरपुर में खेले गए टेस्ट में एक पारी और 239 रनों की पारी खेली है.
5.भारत बनाम श्रीलंका 2017
श्रीलंका के खिलाफ साल 2017 में नागपुर में खेले गए टेस्ट में भारतीय टीम ने एक पारी और 239 रनों से ही जीत हासिल की थी.
(ALL Photos: ESPN)