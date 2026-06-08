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Test में भारत की 5 सबसे बड़ी जीत, देखें किन टीमों के खिलाफ टीम इंडिया का दबदबा

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जिसे टीम इंडिया ने एक पारी और 300 रनों से जीत लिया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत कौन-सी हैं. आप यहां टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jun 08, 2026, 04:43 PM IST

1.भारत बनाम अफगानिस्तान 2026

भारत बनाम अफगानिस्तान 2026
1

भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट रविवार 6 जून को मुल्लांपुर में खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने एक पारी और 300 रनों से जीतकर इतिहास रचा है. भारत की टेस्ट इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत बन गई है. 
 

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2.भारत बनाम वेस्टइंडीज 2018

भारत बनाम वेस्टइंडीज 2018
2

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने साल 2018 में एक पारी और 272 रनों से जीत हासिल की थी. 
 

3.भारत बनाम अफगानिस्तान 2018

भारत बनाम अफगानिस्तान 2018
3

भारतीय टीम ने साल 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में खेले गए टेस्ट में एक पारी और 262 रनों से जीत हासिल की थी. 
 

4.भारत बनाम बांग्लादेश 2007

भारत बनाम बांग्लादेश 2007
4

बांग्लादेश के खिलाफ 2007 टीम इंडिया ने मीरपुर में खेले गए टेस्ट में एक पारी और 239 रनों की पारी खेली है. 
 

TRENDING NOW

5.भारत बनाम श्रीलंका 2017

भारत बनाम श्रीलंका 2017
5

श्रीलंका के खिलाफ साल 2017 में नागपुर में खेले गए टेस्ट में भारतीय टीम ने एक पारी और 239 रनों से ही जीत हासिल की थी. 
(ALL Photos: ESPN)

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