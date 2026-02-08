T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान

5 . टी20 वर्ल्ड कप 2024

5

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में दो बार बड़े उलटफेर हुए थे. इस बार यूएसए और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले 159 रन बनाए, जबकि यूएसए ने भी 159 रन बना दिए और मैच टाई हो गया, जिसके बाद सुपर ओवर खेला गया. सुपर ओवर में यूएसए ने 18 रन बना दिया और पाकिस्तान को 13 रन पर ही रोक दिया. अमेरिका ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था.

