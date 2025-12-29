2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड

1 . भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (WTC फाइनल खेलने का टूटा सपना)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 का मुकाबला सिडनी में खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना था. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल खेलना का भी सपना टूट गया. ये हार टीम इंडिया के लिए काफी दर्दनाक और बड़ी थी, क्योंकि अगर ये मैच जीतते, तो टीम इंडिया के चांस बने रहते.

