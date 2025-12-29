2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड

यूपी- कानपुर में IIT छात्र ने खुदकुशी की, 26 साल के जय सिंह मीणा ने फांसी लगाई, राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है छात्र, सुसाइड नोट में लिखा- Sorry Everyone | बहराइच: 7वां आदमखोर भेड़िया भी मारा गया, वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी, अब तक 12 लोगों का शिकार कर चुका था भेड़िया | वृंदावन में नए साल पर सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध, साधु-संतों ने जिलाधिकारी को लिखी चिट्ठी
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 29, 2025, 04:59 PM IST
1.भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (WTC फाइनल खेलने का टूटा सपना)
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 का मुकाबला सिडनी में खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना था. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल खेलना का भी सपना टूट गया. ये हार टीम इंडिया के लिए काफी दर्दनाक और बड़ी थी, क्योंकि अगर ये मैच जीतते, तो टीम इंडिया के चांस बने रहते.
2.भारत बनाम इंग्लैंड
भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर मुकाबला खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि टीम इंडिया के लिए ये सबसे बड़ी हार इसलिए है, क्योंकि भारत के सामने केवल 193 रनों की टारगेट था और 7 भारतीय बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे.
3.124 रन नहीं बना सकी टीम इंडिया
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच भारतीय सरजमीं पर मुकाबला खेला गया था. इस मैच में अफ्रीका ने भारत को सिर्फ 124 रनों का टारगेट दिया था. लेकिन टीम इंडिया इस मैच में 100 रन भी नहीं बना सकी और 30 रनों से मुकाबला गंवा दिया था.
4.भारत बनाम साउथ अफ्रीका
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच खेला गया था और अफ्रीका ने 548 रनों का टारगेट था, लेकिन टीम इंडिया ने 140 रनों पर ही सिमट गई और 408 रनों से मुकाबला गंवा दिया.
5.भारत बनाम पाकिस्तान
अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला गया था. इस मैच में पाकिस्तान ने 347 रनों का टारगेट दिया था. लेकिन अंडर 19 टीम इंडिया 156 रन पर सिटम गई और 191 रनों से हार का सामना किया था.