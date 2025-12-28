2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा

हुमायूं के बेटे पर सुरक्षाकर्मी को पीटने का आरोप, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का बेटा गिरफ्तार, हुमायूं के बेटे पर गाली-गलौज करने का भी आरोप, मुर्शिदाबाद-हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने हुमायूं के घर से CCTV फुटेज बरामद की | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 28, 2025, 01:46 PM IST
1.आईपीएल 2025, चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़
आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी ने पंजाब को 6 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीता था. इस जीत का जश्न बेंगलुरु में मनाया जाना था. लेकिन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इतनी भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी संभालना काफी मुश्किल हो गया और 11 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए. ये हादला इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुका है.
2.भारत-पाकिस्तान नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार आमना-सामना हुआ. लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया. ये सिलसिला महिला वनडे वर्ल्ड कप में देखने को मिला. इतना ही नहीं अंडर-19 एशिया कप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया.
3.साउथ अफ्रीका के कोच का विवादित बयान
साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कॉनराड ने भारत के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए टेस्ट में अपनी टीम के रवैये को बताने के लिए 'ग्रोवेल' शब्द का इस्तेमाल किया था. इस शब्द के इस्तेमाल के बाद शुकरी कॉनराड विवादों में आ गए. अनिल कुंबले और चेतेश्वर पुजारा जैसे पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने इस कमेंट की कड़ी आलोचना की. इस शब्द का इस्तेमाल सकारात्मक रूप में नहीं किया जाता.
4.भारत का पाकिस्तान ना जाना
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना था. बीसीसीआई के विरोध की वजह से टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान और दुबई में खेला गया. ये साल का सबसे विवादित विषय था, जिसने काफी चर्चा बटोरी थी.
5.एशिया कप 2025 की ट्रॉफी
एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया था. लेकिन फिर PCB और ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी से भारत ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. उसके बाद मोहसिन ट्रॉफी लेकर भाग गए थे. हालांकि अभी तक भारत को ट्रॉफी नहीं मिली है.