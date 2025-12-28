2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा

3 . साउथ अफ्रीका के कोच का विवादित बयान

3

साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कॉनराड ने भारत के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए टेस्ट में अपनी टीम के रवैये को बताने के लिए 'ग्रोवेल' शब्द का इस्तेमाल किया था. इस शब्द के इस्तेमाल के बाद शुकरी कॉनराड विवादों में आ गए. अनिल कुंबले और चेतेश्वर पुजारा जैसे पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने इस कमेंट की कड़ी आलोचना की. इस शब्द का इस्तेमाल सकारात्मक रूप में नहीं किया जाता.

